Kaliforniassa säröilleen padon takia evakuoidut palaamassa koteihinsa

Yhdysvaltain Pohjois-Kaliforniassa viranomaiset ovat antaneet suuren padon vaurioiden takia evakuoiduille asukkaille luvan palata koteihinsa. Evakuointimääräyksen perumisesta kertoo muun muassa BBC.

Noin 180 000 Orovillen alueella asuvaa ihmistä voi palata kotiin, mutta heitä kehotetaan yhä valppauteen.

Evakuointimääräys annettiin sunnuntaina, koska padon pelättiin päästävän vesimassoja asutuksen keskelle.

Vesi Orovillejärven patoaltaassa oli noussut sateiden takia piripintaan, jolloin tulva-aukot otettiin käyttöön. Tulva-aukossa ja juoksutusväylissä oli kuitenkin vaurioita, joten evakuointimääräys annettiin varotoimenpiteenä.

Tiistaina patoaltaan pintaa oli saatu laskettua niin, että viranomaiset katsoivat välittömän vaaran olevan ohi.

Hätäjuoksutusväylään jouduttiin Orovillen alueella turvautumaan ensimmäistä kertaa padon 50-vuotisen historian aikana. Kalifornia on kärsinyt pitkään kuivuudesta, mutta tämä talvi on ollut poikkeuksellisen kostea, minkä takia vettä on kerääntynyt padon taakse harvinaisen paljon.

