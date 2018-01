Kaliforniassa pössytellään vastedes laillisesti

Tilanne on absurdi. Vähän sama kuin naapurin jaska olisi vuosia sitten ollut sitä mieltä että omenapuut ovat rumia ja varjostavat pihoja, joten taloyhtiön hallituksen tulee kieltää ne kaikilta. Sitten Jaskan vaimo on sitä mieltä, että omenapuut on kivoja ja meidän pihalle tulee sellainen, jolloin jaska runnoo taloyhtiössä läpi kannan, että hänellä saa olla omenapuu, mutta muilla ei.