Kalifornian paloja sammuttamassa jo yli 10 000 palomiestä - yli 100 000 ihmistä evakuoitu

Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltiossa syttyneitä maastopaloja on hälytetty sammuttamaan jo yli 10 000 palomiestä, kertovat viranomaiset. Osavaltiossa riehuu kaikkiaan 16 paloa, joiden tieltä on evakuoitu jo yli 100 000 ihmistä.

Palot ovat tuhonneet hieman vajaassa viikossa arviolta 86 400 hehtaaria maastoa ja tuhansia rakennuksia. Tilannetta lauantaina kommentoineiden viranomaisten mukaan voimakkaat pohjoistuulet ovat edesauttaneet palojen leviämistä.

Tiedot kuolonuhrien määristä ovat vaihdelleet. Esimerkiksi uutistoimisto AFP:n mukaan surmansa on saanut ainakin 35 ihmistä ja Los Angeles Timesin mukaan ainakin 38. Satojen ihmisten on myös kerrottu olevan kateissa. Esimerkiksi Sonoman piirikunnan poliisille on tehty kaikkiaan reilut 1 300 ilmoitusta kadonneista ihmisistä. Heistä reilut 1 050 on löydetty.

Linkki juttuun