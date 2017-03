Kaksi YK-työntekijää tapettu Kongossa - ruotsalaisnainen mestattiin

YK:n kaksi siepattua työntekijää on löydetty surmattuina Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Ruotsalainen nainen ja amerikkalainen mies siepattiin runsaat kaksi viikkoa sitten Kasain maakunnassa. Kaksikko oli alueella tutkimassa kapinallisryhmien väkivaltaisuuksia.

BBC:n mukaan ruumiit löydettiin matalasta haudasta tienvarresta. Ruotsalaisnainen oli mestattu.

YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin mukaan maailmanjärjestö tekee kaikkensa tuodakseen syylliset oikeuden eteen.

Kasain kapinallisten epäillään olleen veriteon takana. Viikonloppuna maakunnasta löytyi mestattuina noin 40 poliisia.

Kasain väkivaltaisuudet ovat kiihtyneet sen jälkeen, kun hallituksen joukot tappoivat paikallisen heimojohtajan viime vuoden elokuussa. Levottomuudet ovat levinneet myös naapurimaakuntiin.

Yhdysvallat haluaa leikkauksia

YK:n turvallisuusneuvosto aikoo tänään äänestää rauhanturvaoperaation jatkamisesta. Operaation nykyinen mandaatti päättyy perjantaina.

Kongon rauhanturvaoperaatio on YK:n suurin ja kallein. Siihen ottaa osaa 19 000 ihmistä ja sen vuosikustannukset ovat noin 1,2 miljardia dollaria (noin 1,1 miljardia euroa).

Diplomaattilähteiden mukaan Yhdysvallat haluaa pienentää operaatiota 15 000 työntekijään ja on torjunut vaatimukset lisäpoliisien lähettämisestä maahan. Ranska on varoittanut, että nyt on väärä hetki tehdä leikkauksia.

Kongoon on kaavailtu vaaleja tänä vuonna. Maan vaikutusvaltainen katolinen kirkko on varoittanut, että Kasain väkivaltaisuudet uhkaavat vaalien toteutumista.

