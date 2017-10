Sotilaat ovat ampuneet kahta sivullista puukottaneen epäillyn Marseillessa Etelä-Ranskassa, kertoo Ranskan poliisi Twitter-tilillään.

Ranskan poliisi ilmoitti sunnuntaina iltapäivällä kello 15 jälkeen Suomen aikaa poliisioperaatiosta, joka oli käynnissä Marseillesin Saint-Charlesin rautatieasemalla.

Suomen aikaa kello 16 poliisi ilmoitti Twitterissä eliminoineensa uhan. Junaliikenne on myös pysäytetty Marseillesin asemalle.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Ranskan sisäministeri on vahvistanut, että kaksi on kuollut iskussa. Toinen uhreista on nainen. Lisäksi uutistoimiston poliisilähteiden mukaan tekijä olisi huutanut "Allahu Akbar" ennen tekoa.

Uutislähteiden mukaan iskusta epäilty mies kuoli sotilaiden luoteihin.

Ranskassa on viime vuosina koettu useita terrori-iskuja. Maan hallitus on pyrkinyt estämään iskuja sijoittamalla tuhansia sotilaita vartioimaan lentoasemia, rautatieasemia, turistikohteita, uskonnollisia rakennuksia ja muita mahdollisia iskujen kohteita.

Ranskassa on kuollut tammikuusta 2015 alkaen tehdyissä terrori-iskuissa yhteensä 239 ihmistä. Marseillen iskun uhrit eivät ole mukana tässä luvussa.

Ranskan sisäministeri Gerard Collomb kertoi sunnuntaina Twitterissä matkustavansa heti Marseilleen.