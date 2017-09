Kaksi astronauttia ja yksi kosmonautti lähtivät kohti ISS-avaruusasemaa

Kaksi yhdysvaltalaista astronauttia ja yksi venäläinen kosmonautti ovat lähteneet kohti kansainvälistä ISS-avaruusasemaa. He lähtivät liikkeelle Baikonurista Kazakstanista Suomen aikaa pian puolenyön jälkeen, käy ilmi Venäjän avaruushallinnon Roscosmosin välittämästä kuvamateriaalista.

Matkaan lähtivät Roscosmosin kosmonautti Aleksandr Misurkin sekä Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan astronautit Mark Vande Hei ja Joe Acaba. Vande Heille, 50, matka avaruusasemalle on ensimmäinen. Acaba, 50, on puolestaan viettänyt jo lähes 138 päivää avaruudessa kahden eri komennuksen aikana. Misurkinille, 39, komennus on toinen.

Kolmikkoa kuljettavan aluksen odotetaan laskeutuvan Suomen aikaa aamulla kuuden aikoihin. He tekevät asemalla seuraa Italian Paolo Nespolille, Venäjän Sergei Rjazanskille ja Yhdysvaltain Randy Bresnikille.