Kabulissa tuhoisa itsemurhaisku - kymmeniä kuollut ja haavoittunut, "kaikki siviileitä"

Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa on tehty tuhoisa itsemurhaisku väkijoukkoon. Viranomaisten mukaan iskussa on kuollut yli 30 ihmistä ja kymmeniä on haavoittunut.

- Kaikki uhrit olivat siviileitä, ja heidän joukossaan oli naisia ja lapsia, sisäministeriön edustaja kertoi Facebookissa.

Tekijä räjäytti itsensä väkijoukossa, joka oli kerääntynyt äänestäjien rekisteröintikeskuksen luokse. Isku tapahtui tiettävästi keskuksen sisääntuloportin luona. Keskus sijaitsee shiiojen asuttamassa kaupunginosassa.

Iskun tekijäksi on ilmoittautunut terroristijärjestö Isis Amaq-propagandakanavallaan.

Afganistanissa on määrä pitää parlamenttivaalit lokakuussa. Äänestäjien rekisteröinti alkoi aiemmin tässä kuussa. Rekisteröintipaikkoja vastaan on tehty viime päivinä muitakin hyökkäyksiä.

Viranomaiset yrittävät kannustaa asukkaita äänestämään, jotta äänestysprosenttia saataisiin hilattua ylöspäin ja vaalitulos olisi näin uskottavampi.