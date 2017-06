Kabulin pommi-iskun uhriluku noussut, 150 sai surmansa

Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa viime viikolla tehdyn pommi-iskun uhriluku on noussut 150:een 90:stä, kertoo presidentti Ashraf Ghani.

Pommi räjähti alueella, jolla on ulkomaisia lähetystöjä. Myös Suomen Kabulin-lähetystö on räjähdyspaikan läheisyydessä. Matkaa sinne on noin puoli kilometriä. Ulkoministeriön mukaan lähetystö kärsi räjähdyksessä pieniä vaurioita.

Viime keskiviikon hyökkäys oli verisin Afganistanissa sitten vuoden 2001. Haavoittuneita on satoja.

Mikään ryhmä ei ole ilmoittautunut iskun tekijäksi, mutta hallitus on syyttänyt Talebaniin kytkeytyvää Haqqani-verkostoa.

Pommi-isku on nostattanut mielenosoituksia Afganistanin hallitusta ja turvallisuusviranomaisia vastaan. Viime viikolla ihmiset huusivat hallituksen vastaisia iskulauseita ja kuolemaa Talebanille.

- Haluamme oikeutta, haluamme, että iskun tekijät hirtetään, eräs mielenosoittajista sanoi viime perjantaina.

Protestoijat jatkoivat tiistaina istumamielenosoitusta lähellä räjähdyspaikkaa viidettä päivää. He vaativat turvallisuudesta vastaavien päälliköiden eroa.