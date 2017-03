Kaasuräjähdyksessä Liverpoolin lähellä loukkaantunut yli 30

Luoteis-Englannissa on tapahtunut epäilty kaasuräjähdys, jossa on loukkaantunut yli 30 ihmistä, kertoo BBC. Kahden loukkaantuneen vammat ovat tiettävästi vakavia. Paikallisviranomaisten mukaan loukkaantuneet on viety sairaalaan.

Räjähdys sattui Bebingtonissa Liverpoolin lähellä myöhään lauantai-iltana.

Paikallisten on kerrottu raportoineen "voimakkaasta tärinästä" kodeissaan lähellä räjähdyspaikkaa.

BBC:n ensitietojen mukaan räjähdyksen uskotaan tapahtuneen tanssistudiossa, jonka viereisessä ravintolassa oli ihmisiä räjähdyksen sattuessa. Guardianin mukaan räjähdyksessä romahti ja vahingoittui kuitenkin useita rakennuksia eikä räjähdyksen tarkasta sijainnista ole varmuutta.

Bebington sijaitsee Merseysiden kreivikunnassa.

