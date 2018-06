Jordanian kuningas on ylpeä kaduille protestoimaan lähteneestä kansastaan

Jordanian kuningas on todellakin sanonut näin. Hän on ylpeä kansalaisistaan, jotka ovat lähteneet kaduille osoittamaan mieltään. Jordanian talous on hunningolla, ja viikko sitten hallitus ilmoitti taas kerran nostavansa veroja ja polttoaineen hintaa.

Silloin maassa nähtiin monen tuhannen ihmisen lakko ja protestit ovat jatkuneet siitä asti. Mielenosoituksissa on nähty myös kovia otteita, mielenosoittajat ovat sulkeneet katuja ja polttaneet autonrenkaita. Mutta enimmäkseen kuninkaalla on syytä olla ylpeä, sillä mielenosoitukset ovat olleet rauhallisia ja edenneet poliisia kunnioittaen.

Kuningas Abdullah sanoi maanantaina, että maan taloudellisen tilanteen ratkaiseminen vaatii nyt viisautta ja ongelmaa pitäisi tarkastella uudesta näkökulmasta eli keskittyä suorituskyvyn parantamiseen, vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä nuorten työllistymiseen.

Lisäksi kuningas haluaisi nähdä nuoria ihmisiä päätöksenteossa ja luopua vanhoista perinteistä. "Ne, jotka eivät hoida työtään kunnolla, pitäisi siirtyä sivuun ja antaa kyvykkäämpien tulla tilalle." Tuumasta toimeen olikin jo ryhdytty, sillä pääministeri Hani al-Mulki erosi tehtävästään.

Riippuvuus ulkomaisesta avusta

Voi olla, että kuningas vain kalastelee suosiota pitämällä kansan puolia pahaa hallitusta vastaan. Olisi toki oivallista, jos kuningas tosiaan pystyisi vähentämään korruptiota.

Mutta väkisinkin tulee mieleen, että todellinen syy siihen, miksi protestien annetaan jatkua on se, että Jordania on todella riippuvainen ulkomaisesta avustuksesta. Mitä kovemmin iskulauseita huudetaan, sitä pikemmin avustajamaat kuulevat, että tänne on saatava lisää rahaa. Lähi-idän rauhallisen keskuksen pitäisi jatkossakin säilyä rauhallisena.

Viikko suurlakon jälkeen ammattiyhdistykset aloittivat kuitenkin uuden lakon. Osa liittojen johtajista ehdotti, että annettaisiin uudelle hallitukselle työrauha.

Mutta ihmiset ovat vihaisia ja jatkoivat marssiaan. He haluavat kokonaisvaltaista muutosta. He eivät halua uusia naamoja tekemään vanhaa politiikkaa. Kriitikoiden mukaan Jordanian ongelmat ovat rakenteellisia, eivätkä ratkea hintojen korotuksilla.

Uusi pääministeri Omar Razzaz ilmoitti torstaina, että uusi verolaki vedetään pois. Hän toivoo tilalle rauhanomaista kompromissia. Nähtäväksi jää, osaavatko uusi hallitus ja kansalaiset käyttää myllerryksen hyväkseen ja aloittaa kuninkaan peräänkuuluttaman vuoropuhelun.