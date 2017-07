Jopa 300 000 sairastunut koleraan Jemenissä

Jemenin koleraepidemia jatkaa kasvuaan ja Kansainvälisen Punaisen Ristin mukaan sairastuneita saattaa olla jopa yli 300 000.

Punaisen Ristin mukaan 1 600 ihmistä on kuollut tautiin ja pääkaupunki Sanaassa ja muilla alueilla uusia tapauksia todetaan jopa 7 000 päivittäin.

Epidemia alkoi huhtikuussa. YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO on sanonut, että kaksi vuotta kestäneen sodan romahduttama infrastruktuuri on luonut erityisen tarttuvalle, bakteerien levittämälle taudille täydelliset olosuhteet. Tauti leviää saastuneen ruoan tai veden välityksellä.

Tautia voidaan hoitaa helposti, mutta hoidon tarjoaminen Jemenissä on tällä hetkellä erityisen vaikeaa. Sodan vuoksi vain alle puolet maan sairaaloista on toimintakykyisiä.

WHO:n omien lukujen mukaan sairastuneita oli heinäkuun alussa yli 260 000 ja yli 1 587 ihmistä on kuollut. Järjestön odotetaan päivittävän lukuja piakkoin.

Maata uhkaa myös nälänhätä, sillä taistelu koleraa vastaan on pakottanut avustusjärjestöt siirtämään toimintaansa aliravitsemuksen vastaisesta työstä taudin torjuntaan.

YK:n mukaan suurin osa eri maiden lupaamasta lähes miljardin euron hätäavusta on edelleen maksamatta.