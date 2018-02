Järjestöt: Venäläisbotit lietsovat some-eripuraa aseista Floridan kouluampumisen jälkimainingeissa

Venäjään kytköksissä olevilla sosiaalisen median tileillä yritetään vaikuttaa aseenkanto-oikeudesta käytävään keskusteluun Yhdysvalloissa Floridan kouluampumisen jälkimainingeissa, väittävät sosiaalista mediaa seuraavat järjestöt. Asiasta uutisoi CNN.

Venäjään kytkeytyvät robottitilit, niin kutsutut botit, ovat pyrkineet tehostamaan Twitterissä leviäviä, aseenkanto-oikeutta puolustavia viestejä ja samalla lietsomaan eripuraa, sanoo Alliance for Securing Democracy -järjestö. Ajatushautomo German Marshall Fund of the United Statesin (GMF) tukeman järjestön tarkoitus on suojella Yhdysvaltain demokratiaa ulkopuolisilta vaikutusyrityksiltä. Järjestö seuraa verkossa "Venäjän disinformaatio- ja propagandapyrkimyksiksi" luokittelemaansa materiaalia.

Floridan kouluampumisen jälkeisinä 48 tunnin aikana järjestön seuraamat venäläisbotit levittivät pääasiassa joukkosurmaan liittyviä linkkejä, asiasanoja ja aiheita. Twitterissä lisääntyivät hashtagit eli asiasanat kuten "false flag" (lavastettu hyökkäys), "FBI", "gun reform now" (aseuudistus nyt) sekä epäillyn ampujan ja ampumisen kohteeksi joutuneen koulun nimet.

Poliittista propagandaa levittäviä botteja laajemmin seuraava Botcheck.me-sivusto kertoi, että lähes kaikki 1 500 propagandabotin käyttämistä suosituimmista asiasanoista liittyivät 24 tunnin aikana Floridan kouluampumiseen ja aselaeista käytävään keskusteluun. Ainostaan yksi kärkisijoille yltänyt asiasana, "presidentti Trump", ei suoraan liittynyt kouluampumiseen.

Erimielisyyksien lietsonta on vanha taktiikka

CNN:n haastattelemien kyberturvallisuusasiantuntijoiden mukaan tällainen eripuran lietsonta ei ole yllättävää.

- Jakaannusta aiheuttavasta propagandasta on tulossa vakio sosiaalisen median vahvistamassa informaatiosodassa, mutta erityisen uusi ilmiö ei ole, samantyyppisiä kampanjoita ilmeni jo vuonna 2014, sanoo Lontoon yliopiston tutkija Marco T. Bastos.

Vuosina 2014-2015 suuri joukko Venäjän valtiollisiin toimijoihin kytköksissä olevia tilejä pyrki vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin sisäpoliittisista kysymyksistä, sanoo Christo Grozev, bulgarialaisen NBU-yliopiston vanhempi tutkija ja tutkivan Bellingcat-sivuston jäsen.

Hän on tutkinut noin neljääsataa vuonna 2014 paljastunutta Twitterin venäläistä trollitiliä. Vuosien saatossa tilien "identiteettejä" on muutettu sitä mukaa, kun niillä on haluttu vaikuttaa eri asioihin, Grozev sanoo.

Syy siihen, että samantyyppisillä tileillä tartutaan Floridan kouluampumisen kaltaisiin tapauksiin ei ole halu levittää ideologiaa vaan kylvää syvää eripuraa ja kaaosta, ja heikentää Yhdysvaltain hallintoa, Grozev sanoo.

- Aselait ovat vain yksi tällainen aihe. Ei ole millään tavalla Venäjälle ideologisesti tärkeää, että Yhdysvalloissa aseita valvotaan heikommin, mutta aihe on täydellinen jakaannuksen aiheuttaja.

Linkki juttuun

Linkki juttuun