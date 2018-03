Järjestö: Dubaissa asunut, kateissa ollut suomalaisnainen on perheensä mukaan matkalla kotiin

Dubaissa asunut kateissa ollut suomalaisnainen on matkalla kotiinsa, kertoo kansalaisjärjestö Detained in Dubai. Sen mukaan Arabiemiraatit on vapauttanut naisen ja tämän seurassa olleen ranskalais-yhdysvaltalaisen miehen.

Järjestö kertoo saaneensa tiedon asiasta kadonneiden perheiltä. Seurueen kolmas henkilö on järjestön mukaan ollut Emiraattien hallitsijan tytär, jonka sijainnista ei ole tietoa.

Noin 40-vuotias suomalaisnainen katosi parisen viikkoa sitten merillä lähdettyään oletettavasti huvijahdilla kohti Intiaa.

Keskusrikospoliisi ilmoitti tiistaina, että se on alkanut tutkia suomalaisnaisen katoamista.

