Japanin pääministeri Abe julisti maahan ennenaikaiset parlamenttivaalit

Japanissa järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit, pääministeri Shinzo Abe sanoo. Hän kertoi hajottavansa parlamentin alahuoneen tämän viikon torstaina.

Vaalipäivää ei ole vielä julkistettu, mutta mediatietojen mukaan vaalit saatetaan pitää 22. lokakuuta.

Pääministerin ilmoitusta osattiin odottaa jo etukäteen. Ajankohtaa on pidetty poliittisena taktikointina, sillä pääministerin suosio on nousussa ja Japanin oppositio hajaannuksessa. Aben suosiota on vankistanut myös Pohjois-Korean kriisi.

Pohjois-Korean uhka on asiantuntijoiden mukaan herättänyt japanilaisissa levottomuutta ja kääntänyt huomiota pois sisäpolitiikan skandaaleista, jotka ovat nakertaneet Aben kannatusta.

Nyt tilanne näyttää Abelle suotuisalta. Viikonloppuna julkistetuissa mielipidemittauksissa Aben konservatiivipuolue LDP:n suosio oli 44 prosenttia, kun taas pääoppositiopuolue demokraattien kannatus laahasi kahdeksassa prosentissa.

Jos Abe onnistuu voittamaan enneaikaiset vaalit, hän aloittaisi neljännen kautensa pääministerinä.

Abe on näyttäytynyt vahvana kriisin keskellä

Pohjois-Korean ja ulkovaltojen välien kiristyessä Abe on pyrkinyt esiintymään vahvana ja rauhoittavana johtajana. Hän on tuominnut Pohjois-Korean ohjuslaukaukset välittömästi kovin sanoin ja vaatinut kansainvälistä yhteisöä lisäämään painostusta Pohjois-Koreaa kohtaan.

Kansalaisille Abe hallituksineen on vakuuttanut, että Japanin hallinnolla on "täysi ymmärrys" kaikkien Pohjois-Korean ampumien ohjusten reiteistä ja että kansalaisia varoitetaan laukaisuista.

Toisaalta kriitikot ovat arvelleet Aben oikeuttavan Pohjois-Korean kriisillä pitkään ajamiaan tavoitteita, kuten puolustusbudjetin kasvattamista ja toisen maailmansodan jälkeen pasifistiseksi sorvatun perustuslain uudistuksia. Vahvempaa puolustuspolitiikkaa kannattava Abe on pitkään ajanut muutoksia artiklaan, joka kieltää Japania osallistumasta sotiin.