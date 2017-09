Japanin Abe hajotti parlamentin alahuoneen

Japanissa pääministeri Shinzo Abe hajotti torstaina parlamentin alahuoneen. Abe ilmoitti maanantaina, että Japanissa järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit.

Ajankohtaa on pidetty poliittisena taktikointina, sillä pääministerin suosio on nousussa ja Japanin oppositio hajaannuksessa. Pohjois-Korean uhka on herättänyt japanilaisissa levottomuutta ja kääntänyt asiantuntijoiden mukaan huomiota pois sisäpolitiikan skandaaleista.

Pääministeri korosti maanantaina, että Pohjois-Korean uhkailun ei pidä antaa vaikuttaa vaaleihin.

– Vaaleilla haluan enemminkin hakea kansan tukea (hallituksen) tavalle hoitaa Pohjois-Koreaan liittyvää ongelmaa, Abe sanoi.

Vahvempaa puolustuspolitiikkaa kannattava Abe on pitkään ajanut muutoksia perustuslain artiklaan, joka kieltää Japania osallistumasta sotiin.