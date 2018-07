Jälleen uusi rokoteskandaali Kiinassa – vesikauhurokotteessa puutteita, sadoille tuhansille lapsille on saatettu antaa puutteellisia DPT-rokotteita

Paikallinen perheenisä: "Minä ja perheeni emme ota rokotteita mantereella ennen kuin hallinto tekee todellisia ja vakavasti otettavia askeleita tämän asian ratkaisemiseksi".

Kiinaa koettelee jälleen uusi rokoteskandaali. Yhden maan suurimmista rokotevalmistajista Changshengin vesikauhurokotteen valmistusprosessista löydettiin vakavia rikkeitä. Viranomaiset ilmoittivat viime viikolla peruneensa yritykseltä luvan valmistaa lääkkeitä. Uutistoimisto Reutersin mukaan tiedossa ei ole tapauksia joissa joku olisi saanut tartunnan vesikauhurokotteesta tai jäänyt ilman kunnollista suojaa sen takia.

Yritys on jäänyt kiinni myös tietojen vääristelystä ja huonolaatuisten rokotteiden järjestämisestä lapsille. Puutteellisilla lääkkeillä on rokotettu pakollisen terveydenhuolto-ohjelman osana satojen tuhansia, jopa miljoonien kiinalaisia lapsia – heistä nuorimmat vain kolme kuukautta vanhoja, kirjoittaa South China Morning Post.

Ruoka- ja lääketurvallisuus on herkkä aihe Kiinassa. Kuluneena vuosikymmenenä maata ovat ravisuttaneet muun muassa äidinmaitokorvike- ja ruokaöljyskandaalit.

Paikallinen sosiaalinen media on viikonlopun aikana täyttynyt raivon ja pelon värittämistä kysymyksistä, jossa paikalliset ovat pohtineet, kuinka asian on annettu tapahtua. Kiinan suosituimmassa pikaviestinpalvelussa WeChatissa sana rokote esiintyi viikonloppuna 321 miljoonassa artikkelissa ja haussa.

Maan viranomaiset käynnistivät maanlaajuisen tutkinnan voimakkaan julkisen paheksunnan jälkeen.

Maan pääministeri Li Keqiang kommentoi tapausta tiedotteessa lauantaina ennen keskiyötä. Lin mukaan "moraalinen pohjataso" on nyt alitettu. Hän myös vaati perusteellisia tutkimuksia asiasta ja kovia rangaistuksia kaikille osallisille.

Imeväisikäisten kolmoisrokote puutteellinen

Kohun keskiössä on biotekniikkayritys Changsheng, jonka rokotteista on löydetty ongelmia. Esimerkiksi DPT-rokotteet eivät täytä lääkeviranomaisten niille asettamia tasoja. Kyseessä on kolmoisrokote, jossa on yhdistettynä kurkkumätä-, hinkuyskä- ja jäykkäkouristusrokote. Sillä rokotetaan yleensä imeväisikäisiä lapsia. Global Times -lehden mukaan yritys on maan suurin lapsille rokotteita valmistava yritys.

Marraskuussa lääkeviranomaiset vetivät pois markkinoilta 252 600 kappaletta DPT-rokotteita Shandongin provinssissa Itä-Kiinassa, kertoo Global Times. South China Morning Post -lehden mukaan kyseinen viranomainen vastaa noin 100 miljoonan ihmisen terveydenhuollosta.

Marraskuussa Kiinan kansallinen lääkevalvontaviranomainen ilmoitti. että Wuhanin biologisten tuotteiden instituutti jäi kiinni arviolta 400 520 huonolaatuisen DPT-rokotteen myymisestä Chongqingiin ja Hebeihin.

Jilinin alueellinen lääkehallinto on kohun myötä asettanut Changshengille 2,6 miljoonan juanin, eli noin 327 000 euron sakot, perinyt yrityksen liikevaihdosta 858 840 juanin, eli 107 960 euron arvosta "laittomasti hankittua" liikevaihtoa ja takavarikoinut rokotteita 186 kappaletta, kirjoittaa Global Times.

Paikallisten usko alkaa loppua

South China Morning Post -lehden haastattelussa Li -sukunimellä esiintyvä isä kertoo menettäneensä uskonsa Kiinassa valmistettuihin rokotteisiin. Hänen tyttärelleen on vuosina 2015–2017 annettu neljä annosta DPT-rokotetta, jotka olivat peräisin skandaalissa ryvettyneiltä yrityksiltä.

Seuraavaksi Li aikoo viedä tyttärensä rokotettavaksi Hongkongiin.

– Minä ja perheeni emme ota rokotteita mantereella ennen kuin hallinto tekee todellisia ja vakavasti otettavia askeleita tämän asian ratkaisemiseksi, Li sanoi lehden haastattelussa.

Paikallisen taudintorjuntaviraston arvion mukaan rokotteet ovat tehottomia, mutta eivät vaarallisia lapsille, lehti kirjoittaa. Virastolla on lehden mukaan tiedossa 215 184 tapausta, jossa puutteellista rokotetta on pistetty.

Global Times -lehden mukaan Kansallinen ruoka- ja lääkevirasto (NFDA) on ilmoittanut, että se ei ole löytänyt markkinoilla olevista DPT-rokotteista laatuongelmia ja että se aikoo jatkaa laboratoriokokeita tarkastuskappaleille.

Pari vuotta sitten paljastui vanhentuneiden tai huonosti säilytettyjen rokotteiden vyyhti

Osa kiinalaisista harkitsee paikallismedian mukaan rokotteiden hankkimista ulkomailta.

– Kyse ei ole vain rokotteista. Tapaukset alleviivaavat tavallisten ihmisten kohtaamia terveys-, lapsenkasvatus- ja korruptio-ongelmia sekä kuilua rikkaiden ja köyhien välillä, sanoi Kiinan yhteiskuntatieteiden akatemian asiantuntija Zhi Zhenfeng Global Times -lehdelle.

Kaksi vuotta sitten Kiinaa ravisteli skandaali, jossa paljastui, että sääntöjenvastaisesti säilytettyjä tai vanhentuneita rokotteita on vuosien aikana myyty noin 570 miljoonan juanin, eli noin 71, 6 miljoonan euron arvosta. Tuolloin pääministeri Li sanoi, että Kiinan pitää korjata lääkevalvonnan porsaanreiät.