Euroopan suurissa jalkapallomaissa joukkueen ei tarvitse pelata pääsarjassa kerätäkseen kymmenien tuhansien katsojien yleisön.



Bundesliigan toiseksi ylimmällä sarjatasolla pelaavan Union Berlinin pelipäivä on kannattajille aina juhlapäivä.

Peli ei ole vielä alkanut, mutta berliiniläiskatsomossa tunnelma on jo korkealla. Kotijoukkueen kannatuslaulu soi ja fanit laulavat mukana.



Stadion An der Alten Förstereilla on kaikki valmista Union Berlinin ja Stuttgartin kohtaamista varten. Kun pelaajat ilmestyvät pelaajatunnelista kentälle, meteli yltyy korvia huumaavaksi.

Faniryhmät heiluttavat lippuja, lyövät käsiä yhteen ja laulavat kannatuslaulujaan.



Vanhempiensa kanssa peliä seuraamaan tullut berliiniläinen Josefine Bieseke eläytyy ottelutapahtumiin aina täysillä. Samoin tekee hänen äitinsä.





Josefine Bieseke on fanittanut Union Berliiniä lapsesta asti. KUVA: Tatu Luoto

Vierasjoukkueen hallitessa tytär rauhoittaa isäänsä silittämällä tämän selkää.



– Olen käynyt katsomassa pelejä jo kuusivuotiaasta asti. Jalkapallosta on tullut niin luonnollinen osa elämää, etten voisi kuvitella elämää ilman sitä.



Kun vastassa on suurseura Stuttgart, stadion on loppuunmyyty. Stadionille on ahtautunut 22 000 silmäparia.





Kiihkeä tunnelma on keskeinen osa jalkapalloelämystä, jonka perässä niin monet suomalaiset matkustavat ympäri Eurooppaa.



Matkan valmistelu on syytä aloittaa hyvissä ajoin, jos meinaa päästä peliin. Lähimpänä olevien ja runsaimman kattauksen tarjoavien Saksan ja Englannin pääsarjojen ottelut ovat huippusuosittuja. Jalkapallopyhättöihin ei osteta lippuja niin vain portilta.



Yleensä liput hankitaan kotijoukkueen nettisivuilta, jonne liput tulevat yleiseen myyntiin muutamaa viikkoa ennen pelipäivää.



Saksassa liput ovat hyvinkin kohtuuhintaisia. Bundesliigan pääsarjankin peliin voi päästä parillakympillä. Englannin Valioliigassa joutuu kaivamaan kuvettaan runsaammin.



Mutta Euroopan suurissa jalkapallomaissa elämyksiä ei tarvitse hakea pääsarjoista. Alemmiltakin sarjatasoilta löytyy joukkueita, jotka keräävät kymmenien tuhansien yleisömäärän. Kuten Union Berlin, joka pelaa Bundesliigan toiseksi ylimmällä sarjatasolla.



Pelipäivä on Stadion an der Alten Försterein liepeillä juhlapäivä.



Täyteen ahdettu paikallisjuna tyhjenee Berliinin Köpenickin asemalla. Loppumatka stadionille edetään kävellen. Olutta ja makkaraa myydään tasaisin välein mitä hämmentävimmistä kyhäelmistä. Joku grillaa makkaraa perinteisillä pallogrilleillä, toinen myy olutta suoraan ostoskärryistä käteiskaupalla.



Meininki on sanalla sanoen rento.



Kotijoukkueen väreihin sonnustautuneet ihmiset juttelevat tuoppiensa äärellä. Monet kokoontuvat ennen peliä joka kerta samaan paikkaan tutussa seurueessa. Nauretaan, lauletaan lauluja ja muistellaan seuran menneitä mainetekoja.



Jutuille uskaltautuva suomalainen saa lämpimän vastaanoton ja innokasta tarinointiseuraa. Sebastian, Christian,Thomas ja Matthias esittelevät pelipaitojaan, mutta eivät malta antaa suunvuoroa toisilleen. Koko poppoo käy isoilla kierroksilla, kun heiltä kysyy, mitä jalkapallo heille merkitsee.



– Union on meidän perhe! Koko Berliini on yksi perhe! Me olemme kaikki veljiä!

Ison osan reissun budjetista muodostavat lentoliput. Niiden hinnat voivat vaihdella satojakin euroja.



Jos huippujalkapallopeli yleisesti riittää, eikä ole suuntaamassa juuri tiettyyn otteluun, kannattaakin matkaa alkaa järjestää lentoliput edellä. Keskeisille lentokentille lennot ovat edullisia ajoissa varattaessa.



Junalla kaupungista toiseen siirtyminen käy näppärästi. Junaliput kannattaa kuitenkin ostaa etukäteen tai viimeistään asemalta. Junasta ostettu lippu saattaa olla yllättävän kallis.





Valmentajat eläytyvät voimakkaasti peliin, eivätkä aina malta istua penkillään. KUVA: Tatu Luoto

Lontoon ja Düsseldorfin kaltaisissa kaupungeissa ja niiden liepeillä pelataan viikonloppuisin läpi kauden useita otteluita. Ennen lentolippujen varaamista kannattaa varmistaa

otteluohjelmasta, ettei sarja ole tauolla. Pidennettyyn viikonloppuun saa hyvällä onnella ja suunnittelulla mahtumaan pari kolmekin ottelua.



Pelipäivät ovat yleensä perjantaista maanantaihin. Joskus joukkueiden menestys cupissa tai eurokentillä voi aiheuttaa otteluiden siirtoja.



Suurin osa isoista stadioneista sijaitsee kaupunkien keskustojen ulkopuolella. Siirtyminen stadionille tapahtuu yleensä raiteita pitkin.



Hotellia valitessa kannattaa katsoa, missä on lähin asema. Rautatieaseman tai ainakin metroaseman läheisyys helpottaa pelipäivän logistisia ratkaisuja. Kymmenien tuhansien ihmisten joukko ei aina liiku aivan mutkattomasti, vaikka pelipäiviksi järjestetään usein ylimääräisiä junavuoroja.

Vaikka seurojen vankka kokemus järjestelyistä yleensä takaa melko jouhevan liikenteen stadionille ja sieltä pois, matkaan kannattaa silti varata reilusti aikaa.

Tänään peli Berliinissä alkaa kotijoukkueen kannalta huonosti. Vierasjoukkue Stuttgart tekee maalin, kun peliä on pelattu vasta pari minuuttia.



Union Berlin tasoittaa 60 minuutin pelin jälkeen. Maalia edeltäneen sekunnin koko valtava yleisömeri pidättää hengitystään. Sitten stadion ”räjähtää”. Kotijoukkueen maalin jälkeen ilmeet vaihtuvat nopeasti lämpimään riemuun itselle niin tärkeässä yhteisössä.



Ottelu päättyy tasan 1–1. Tulos näyttää tyydyttävän tänään kaikkia. Molempien joukkueiden pelaajat käyvät kiittämässä fanejaan, jotka laulavat vielä pitkään loppuvihellyksen jälkeenkin.

Josefine Biesekekiittää tuttuja faneja pelistä, eikä vaikuta pettyneeltä, vaikka voittomaali jäi syntymättä.



– Meillä oli mahdollisuudet lopussa voittoon. Toinen maali olisi ollut hieno juttu. En minä näitä pelejä kauan mieti, nuori nainen sanoo hymyssä suin.