"Jaa, lahjoita, tee kaikki, mitä voit!" - Twitterissä pyydetään apua Meksikon järistyksen uhreille

Meksikon maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on noussut viimeisimpien tietojen mukaan ainakin 250 ihmiseen.

Kuolleiden joukossa on muun muassa 22 lasta, jotka kuolivat koulun romahdettua maanjäristyksen takia. CNN:n mukaan romahtaneen koulun luona vieraillut Meksikon presidentti Enrique Pena Nieto on kertonut 30 lapsen olevan vielä kateissa.

Useat avustusjärjestöt ovat aloittaneet järistyksen jälkeen keräyksiä Meksikon tuhojen korjaamiseksi ja ihmishenkien pelastamiseksi. Myös viestipalvelu Twitterissä ihmiset pyytävät nyt apua kansainvälisiltä ystäviltään tunnisteilla #HelpMexico, #SOSMexico ja #MexicoEarthquake.

- Pyydän, auttakaa! Uudelleentviittaa, jaa, lahjoita, tee kaikki, mitä voit! Mikä tahansa ja kaikki auttaa, meksikolainen näyttelijä Natalia Cordova, pyytää Twitter-tilillään.

Useissa meksikolaisten lähettämissä Twitter-viesteissä jaetaan myös avustusjärjestö Topoksen päivitystä, jossa pyydetään halukkaita auttajia järjestön nettisivuille. Viesteissä myös kerrotaan, että avustusjärjestö Topos pyytää apuun kaikkia, joilla on terveydenhoitoalan ja pelastusalan kokemusta.

Topos on järjestö, joka perustettiin Meksikon edellisen tuhoisan maanjäristyksen jälkeen vuonna 1985.

Tiistainen järistys sattui päivälleen 32 vuotta sen jälkeen, kun Meksikon pääkaupunkia ravisteli järistys, jossa kuoli jopa 100 00 ihmistä.

Tuhojen laajuudesta ei vielä tietoa

Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGS arvioi, että maanjäristys on todennäköisesti voinut tappaa jopa tuhat ihmistä. Paikallistuhojen laajuudesta ei kuitenkaan ole vielä tarkkaa kuvaa.

Suomen aikaa tiistai-iltana sattuneen järistyksen voimakkuus oli tutkimuskeskuksen mukaan 7,1. Järistyksen keskus oli Chiautla de Tapian kaupungin länsipuolella Pueblan osavaltiossa. Meksikossa oli järistyksen sattuessa iltapäivä.

Merkittävät vahingot ovat tutkimuslaitoksen mukaan todennäköiset. Vastaavat, voimakkaat järistykset ovat aiemmin vaatineet vähintään kansallista ja mahdollisesti kansainvälistä reagointia, keskuksesta kerrotaan.

STT:n tietojen mukaan Meksikon pääkaupungin metropolialueella romahti ainakin 49 rakennusta. Viranomaiset ovat pyytäneet vapaaehtoisten apua ja vettä. Lääkärit ovat tehneet kaduille tilapäisiä hoitopisteitä, joissa he hoitavat esimerkiksi raajojaan katkaisseita ihmisiä.

Maanjäristyksessä ei tiettävästi ole ollut suomalaisuhreja, kertoo Suomen Meksikon-suurlähettiläs Roy Eriksson STT:lle. Matkustusilmoituksen Meksikoon on tehnyt Erikssonin mukaan 421 suomalaista. Heistä valtaosalle on lähetetty tekstiviesti tai sähköpostia tapahtuneesta.

Meksikon valtion omistama CFE-sähköyhtiö on kertonut, että 3,8 miljoonaa yhtiön asiakasta on ilman sähköä järistyksen jäljiltä. Toistaiseksi tiedossa ei ole, miten sähkökatkos on vaikuttanut Meksikon sisäiseen puhelin- ja tietoliikenteeseen, mutta Suomen viestintäviraston tietoturva-asiantuntijan Maria Kellokummun mukaan Meksikon ja Suomen välillä ei ole tietoliikennekatkoksia.