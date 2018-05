Itävalta hätistelee uusilla puomeilla pakolaiset menemään muualle

Itävallan oikeistohallitus aikoo kiristää maahanmuuttajien sosiaalietuja, takavarikoida rahavaroja ja kieltää musliminaisten asusteita. Liittokansleri Sebastian Kurz on tehnyt täyskäännöksen pakolaispolitiikassa.

Itävallan hallituspuolueet muuntavat vaalilupausten sanoja teoiksi.

Konservatiivinen kansanpuolue (ÖVP) ja oikeistopopulistinen vapauspuolue (FPÖ) kilpailivat viime vuonna siitä, kumpi lupaa rajumpaa tiukennusta maan pakolaispolitiikkaan. Nyt ne ovat olleet puoli vuotta samassa hallituksessa.

Maahanmuuton vaikeuttamiseen tähtääviä lakiehdotuksia on tullut solkenaan. Ne ovat nyt parlamentin käsittelyssä, mutta niiden läpimeno on varmaa, koska hallituksella on parlamenttienemmistö.

Saksan kielen taidolla rahaa

Hallituksen uusin suunnitelma on sitoa maahanmuuttajien avustukset saksan kielen osaamiseen. Jos kieli ei taivu riittävästi, maahanmuuttajalle maksetaan 563 euron minimiturvaa pienempi summa kuukaudessa.

Aikaisemmin keväällä liittokansleri Sebastian Kurzin hallitus pani vireille maahanmuuttolakien perusremontin, jolla se sanoo tukkivansa turvapaikkapolitiikan porsaanreiät.

Itävallan houkuttelevuutta pakolaisten silmissä vähennetään muun muassa sillä, että tulijoiden käteisvarat ja muut arvoesineet voidaan ottaa valtiolle 840 euroon saakka. Niillä Itävalta sanoo peittävänsä osan kuluista, joita valtiolle syntyy, kun hakija odottaa turvapaikkapäätöstä.

Tanskassa, Sveitsissä ja joissakin Saksan osavaltioissa vastaava laki on ollut voimassa pari vuotta. Rahaa ei ole esimerkiksi Tanskan valtion kassaan tullut juuri nimeksikään.

Kännykkä paljastaa tuloreitin

Varsin kiistanalainen on myös Kurzin hallituksen lakiesitys, jonka mukaan pakolainen joutuu antamaan kännykkänsä viranomaisille, jotta nämä voivat selvittää tulijan henkilöllisyyden, sen mistä maasta hän on lähtenyt ja mitä reittiä tullut Itävaltaan.

Amnesty Internationalin mielestä kännyköiden takavarikointi on "aivan kohtuuton puuttuminen ihmisten yksityisasioihin".

Hankala on myös vaatimus, jonka mukaan sairaaloiden on luovutettava tieto siitä, kuinka kauan turvapaikanhakija on ollut hoidossa. Itävallan lääkärijärjestön mukaan tämä rikkoo potilaan ja lääkärin luottamussuhdetta.

Näiden lisäksi Itävallan oikeistohallitus aikoo nopeuttaa rikoksiin syyllistyneiden palautuksia ja pidentää kuudesta kymmeneen vuoteen aikaa, joka vaaditaan, ennen kuin pakolainen voi hakea Itävallan kansalaisuutta.

Muslimitytöiltä huivi pois

Itävallan silmätikkuna ovat muslimit, joiden varalle hallituksella on erityissuunnitelmia.

Hallitus kaavailee lakia, joka kieltäisi alle 10-vuotiailta niin sanotun muslimihuivin käytön. Lailla on hallituksen mukaan tarkoitus suojella itävaltalaista kulttuuria islamilaisia vaikutteita vastaan päiväkodeissa ja alakouluissa.

Lakiehdotuksen käytännön merkitys on asetettu kyseenalaiseksi sen takia, että useimmissa muslimiperheissä tyttöjen odotetaan sitovan huivin päähänsä vasta teini-iässä.

Kurz teki kuperkeikan

Itävallassa on jo voimassa laki, joka kieltää kasvot peittävän burkan käytön julkisilla paikoilla. Laki on edellisen hallituksen aikaansaannos. Silloin hallituksessa istuivat sosiaalidemokraatit (SPÖ) ja konservatiivit (ÖVP).

Burkalaki on havaintoesimerkki siitä, millaisen kuperkeikan 31-vuotias liittokansleri Kurz on tehnyt suhtautumisessa pakolaisiin. Vuonna 2013 hän tyrmäsi vapauspuolueen ehdottaman burkakiellon. Vuonna 2017 hän oli ulkoministerinä vahvasti tukemassa samansisältöistä lakia.

Nyt Kurzin maahanmuuttolinja on kopio oikeistopopulistien linjasta.