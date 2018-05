Itämeren kaasuputkihankkeen tulevaisuus puhutti Merkeliä ja Putinia

Sanoisin että Merkelillä ei mene nykyään lujaa. Merkelin ajama globalismi on törmännyt idässä Putinin jäävuoreen ja lännessä Trumpin betonimuuriin. Merkel on hävinnyt tämän pelin ja globalismista ei tule uutta maalilmanjärjestystä vaan sen korvaa ihmiskunan vapaus ilman mitään outoa monikansallista "maailmanhallitusta". Me emme halua mitään tuommoisia EU härpäkkeitä sun muita soviet unioneita. Venäjän kansa vapautui jo omasta painajaisestaan ja seuraavaksi on Euroopan vuoro vapautua.