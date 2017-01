Italiassa lumivyöryn alle jääneestä hotellista löytyi kuolleena kuusi ihmistä lisää, kertovat viranomaiset paikallisessa mediassa. Yhteensä 12 ihmistä on kuollut ja 17 on yhä kateissa, kun lumivyöry hautasi Keski-Italiassa Gran Sasson vuorenrinteellä sijaitsevan hotellin alleen viime viikon keskiviikkona. Yhdeksän ihmistä on saatu pelastettua.

Toivo eloonjääneistä virisi maanantaina uudelleen, kun pelastustyöntekijät löysivät hotellista kolme koiranpentua elossa.