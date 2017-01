Pohjois-Italiassa on tapahtunut bussiturma, jossa on mediatietojen mukaan kuollut ainakin 7 ihmistä. Bussin matkustajista osa on lapsia.

Onnettomuus tapahtui yöllä Veronassa, kun linja-auto osui moottoritiellä toistaiseksi tuntemattomasta syystä pylvääseen ja syttyi palamaan.

Mediatietojen mukaan kyseessä on unkarilainen linja-auto, jonka kuljettaja saattaa olla yksi kuolonuhreista.