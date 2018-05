Italian pääministeriksi löydettiin tuntematon professori

Populistipuolueiden hallituksen vetäjäksi on nousemassa juristi Giuseppe Conte, jonka meriitit ovat yliopistomaailmasta.

Italian politiikka elää mullistusten aikaa. Hallitukseen nousee kaksi puoluetta, joita voi luonnehtia populistisiksi. Vanhat perinteiset hallituspuolueet jäävät oppositioon.

Tähän kuvioon sopii oikeastaan hyvin se, että pääministeri tulee politiikan ulkopuolelta.

Hallituksen muodostavien puolueiden johtajat – Viiden tähden liikkeen Luigi Di Maio ja Legan Matteo Salvini – eivät päässeet sopuun siitä, kummasta tulee hallituksen ykkösmies.

Viiden tähden liike on kahdesta puolueesta suurempi, joten pääministerin paikka kuuluisi periaatteessa sille. 31-vuotias Di Maio ei kuitenkaan kelvannut Legalle.

Di Maio löysi hallituksen vetäjäksi Giuseppe Conten, 53-vuotiaan tutkijan, jolla ei ole kokemusta politiikasta mutta sitäkin komeampi cv akateemisesta maailmasta. Conte on täydentänyt lakiopintojaan muun muassa Yalen, Cambridgen ja Sorbonnen yliopistoissa.

Conte on toiminut viimeksi julkisoikeuden professorina Firenzen ja Bolognan yliopistoissa.

Conte on suurelle yleisölle tuntematon, mutta aivan puskista ei hänen nimensä tullut. Contea on talven ja kevään aikana veikkailtu uuteen julkishallinnon ministerin virkaan karsimaan lakiviidakkoa, joka on synnyttänyt Italian massiivisen byrokratian.

Viiden tähden liikkeen keskeisiin vaalilupauksiin kuuluu lakien määrän karsiminen kovalla kädellä. Toisaalta puolue haluaa tiukentaa korruption vastaisia lakeja.

Myös puoluejohtaja Luigi Di Maio ja Matteo Salvini sonnustautuvat ministerin liituraitaan. Di Maiosta on tulossa työministeri tai talouskehityksen ministeri ja Salvinista sisäministeri.

Salvini pääsee näin muuntamaan vaalilupauksiaan teoiksi. Lega on arvostellut kovin sanoin EU:n pakolaispolitiikkaa. Puolue on luvannut, että rajat tilkitään ja turvapaikkapäätöksiä joudutetaan.

Presidentti Sergio Mattarella voi kaataa pääministerivalinnan, jos hän katsoo, ettei Contella ole edellytyksiä viran hoitamiseen. Mattarella tapaa puoluejohtajat tänään illansuussa.

Euro säilyy

Mattarellan täytyy hyväksyä myös hallitusohjelma, joka on radikaali.

Sen hätkäyttävimmästä ovat seuraavat esitykset: työttömille 780 euron kansalaispalkka, palkansaajille ja yrityksille 15 prosentin tasavero, eläkeiän 67 vuoteen nostanut laki romukoppaan.

Siihen ei kuitenkaan sisälly kansanäänestys EU- tai euroerosta, mitä puolueet ovat aikaisemmin pitäneet esillä. Hallitusohjelmapaperista jätettiin pois myös vaatimus, että EU:n pitäisi luoda mekanismi, jolla euroalueeseen kuuluva maa voisi hypätä siitä sivuun.

Italian uusi hallitus haluaa lopettaa EU:n Venäjä-pakotteet.