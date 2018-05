Italiaan hallitus mahdollisesti jo huomenna

Toivottavasti tämä tarkoittaa sitä, että Italia valitsee vapauden ja itsenäisyyden tien ja eroaa EU:sta. Tästä hyötyisi lopulta koko Eurooppa, sillä sitä nopeampaa koko EU-projekti kaatuisi ja vapaus laskeutuisi Eurooppaan jälleen näiden kaikkien piinaavien vuosikymmenten jälkeen. Me emme edes tiedä minkälaista on vapaus eli ei virkamiehiä, ei miljoonia sääntöjä, ei tuollaista monikansallista keskushallintoa valheineen. Me emme muista miltä vapaus tuntuu. Italia nyt auttakaa meitä.