Italia ja Malta kiistelevät Välimerestä pelastetuista – kumpikaan maa ei haluaisi ottaa avustusjärjestön laivaa vastaan

Saksalaisen avustusjärjestön laivassa on 629 ihmistä, jotka on nostettu Välimerestä. Laivaa on käsketty odottamaan Italian ja Maltan puolivälissä. YK:n pakolaisjärjestö vaatii laivalle oleville mahdollisuutta päästä maihin.

Italia ja Malta riitelevät keskenään, kumman pitäisi ottaa vastaan laiva, jossa on 629 Välimerestä pelastettua ihmistä.

Aluksi Italia ei päästänyt laivaa rantautumaan viikonloppuna.

Italian tuore sisäministeri Matteo Salvini sanoi sunnuntaina, että sen sijaan Maltan pitäisi ottaa kyseiset turvapaikanhakijat ja siirtolaiset. Salvini johtaa äärioikeistolaista Lega-puoluetta, ja yksi hänen vaaliteemoistaan oli siirtolaisten pysäyttäminen.

– Ihmishenkien pelastaminen merellä on velvollisuus, mutta Italian muuttaminen jättiläismäiseksi pakolaisleiriksi ei ole sitä, Salvini kirjoitti maanantaina Facebookissa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Italian tuore sisäministeri ja äärioikeistolaisen Lega-puolueen johtaja Matteo Salvini ei päästä Aquarius-laivaa maihin. Etelä-Italian satamakaupunkien pormestarit ovat kuitenkin eri mieltä.

– Italia on saanut tarpeekseen kumartelusta ja tottelemisesta. Tällä kertaa on joku, joka sanoo ei.

Myös Malta tiukkana

Matteo Salvini ja liikenneministeri Danilo Toninelli vaativat lausunnossa, että "saari (Malta) ei voi vetäytyä vastuusta, kun sen pitäisi kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia".

Mutta myöskään Malta ei suostu ottamaan vastaan laivaa. Maltan hallinnon mukaan sillä ei ole mitään tekemistä kyseisen pelastusoperaation kanssa.

Times of Malta -lehden mukaan Maltan pääministeri Joseph Muscat sanoi, että kansainvälisen oikeuden mukaan siirtolaiset olisi pitänyt viedä lähimpään satamaan, mikä ei olisi Maltalla.

Malta on kieltäytynyt ottamasta vastaan suuria määriä ihmisiä pelastuslaivoilta. Se on tehnyt poikkeuksia hätätapauksissa.

Maltalla asuu vähemmän kuin puoli miljoonaa ihmistä. Hallituksen mukaan se ottaa vastaan enemmän pakolaisia asukasmäärää kohden kuin Italia.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR vaati maanantaina, että Aquariuksella olevat ihmiset päästettäisiin nousemaan maihin. Järjestön mukaan vastuiden jaosta on mahdollisuus sopia myöhemmin.

Maltan ja Italian puolivälissä

Tavallisesti Aquarius-laiva, jota operoi saksalainen SOS Méditerranée -järjestö, kuljettaa merestä pelastetut Italian Sisiliaan. Nyt laivaa on ohjeistettu pysyttelemään suurin piirtein Maltan ja Italian puolivälissä.

Aluksessa olevista moni pelastettiin Libyan aluevesiltä. BBC:n mukaan Italian merivoimat ja rannikkovartiosto sekä kauppalaivat nostivat merestä arviolta 400 ihmistä ennen kuin heidät siirrettiin Aquariukselle.

Pelastuslaiva Aquarius kuvattiin huhtikuun lopussa saapumassa Trapaniin Italian Sisiliassa. Laiva kuuluu saksalaiselle avustusjärjestölle SOS Méditerranée, joka on pelastanut ihmisiä Välimerellä parin vuoden ajan. KUVA: CHRISTOPHE PETIT TESSON

Avustusjärjestön mukaan pelastetuista 123 on yksin tulleita alaikäisiä ja 11 pienempiä lapsia. BBC:n mukaan yksinäiset alaikäiset ovat 13–17-vuotiaita, ja he ovat kotoisin Eritreasta, Ghanasta, Nigeriasta ja Sudanista.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö, joka on järjestänyt sairaanhoidon laivalle, tviittasi maanantaina, että laivalla on myös seitsemän raskaana olevaa naista. Lisäksi viidellätoista ihmisellä on vakavia polttoaineesta aiheutuneita palovammoja ja muutamat ovat kärsineet hypotermiasta.

Järjestön mukaan on tarpeetonta viivyttää maihinnousua turvallisiin satamiin, koska se asettaa potilaita vaaraan.

UPDATE: Medical situation for 629 people currently onboard #Aquarius stable for now but unnecessary delay to disembarkation in safe port puts vulnerable patients at risk, particularly: 7 pregnant women, 15 w/ serious chemical burns, several critical drowning +hypothermia patients pic.twitter.com/wLx5iyJ8v7 — MSF Sea (@MSF_Sea) 11. kesäkuuta 2018

Pormestarit arvostelevat Salvinia

Etelä-Italiassa useiden satamakaupunkien pormestarit viestittivät, etteivät ne välttämättä tottelisi sisäministeri Matteo Salvinia. Esimerkiksi Napolin pormestari Luigi de Magistris sanoi, että hän ottaisi vastaan humanitaarisen aluksen. Pormestari on ottanut aiemminkin yhteen Lega-puolueen johtajan kanssa.

Samaa sanoi muun muassa Palermon pormestari:

– Olemme aina toivottaneet tervetulleeksi pelastuslaivat ja muut alukset, jotka pelastavat ihmishenkiä merellä. Emme lopeta nyt. Salvini rikkoo kansainvälistä lakia. Hän on jälleen kerran näyttänyt, että meillä on äärimmäisen äärioikeistolainen hallitus, pormestari Leoluca Orlando sanoi brittilehti The Guardianin mukaan.

Italiassa sisäministeriö ei vastaa satamista.

Pelastusoperaatiot lisääntyneet

Viimeisen viiden vuoden aikana yli 600 000 ihmistä on saapunut veneillä Italiaan Afrikasta.

Viime kuukausien aikana maahantulijoiden lukumäärät ovat pudonneet selvästi. Tosin aivan viime päivien aikana pelastusoperaatiot ovat jälleen lisääntyneet.

YK:n mukaan ainakin 500 ihmistä on kuollut tänä vuonna Välimeren ylityksessä. Viime vuonna matkalla kuoli ainakin 2 853 ihmistä.

Saksalainen SOS Méditerranée -järjestö perustettiin toukokuussa 2015, ja se keskittyy pelastamaan ihmisiä Välimerellä. Järjestön Aquarius-laivaa on käytetty pelastusoperaatioissa Välimerellä Italian ja Libyan välillä helmikuusta 2016. Lääkärit ilman rajoja -järjestö on järjestänyt sairaanhoidon laivalla toukokuusta 2016.

Reutersin mukaan Italian sisäministeri Salvini on syyttänyt avustusjärjestöjä siirtolaisten "taksipalveluna" toimimisesta. Perjantaina hän vaati sotilasliittoa Natoa auttamaan Italiaa suojelemaan eteläisiä rantojaan.