Istanbulin klubi-iskussa kuollut 39 ihmistä, tekijää etsitään yhä

Istanbulin yökerhoiskussa kuoli 39 ihmistä, joista 20 on Turkin sisäministeri Süleyman Soylun mukaan tunnistettu. Heistä 15 on ulkomaalaisia. Kansallisuuksia ei ole julkistettu. Sairaalahoitoon on toimitettu 69 ihmistä.

Yökerhoiskun taustat ovat yhä hämärän peitossa. Sisäministerin kommentit näyttävät viittaavaan siihen, että tekijöitä oli ehkä vain yksi. Ministerin mukaan hyökkääjä pakeni ja häntä etsitään yhä.

Ulkoministeriön tiedossa ei aamuyöllä ollut, että yökerhoiskussa olisi kuollut tai haavoittunut suomalaisia. Kaupunkiin on tehnyt matkustusilmoituksen 218 suomalaista.

Suomen Ankaran-suurlähetystö kehottaa Istanbulissa olevia suomalaisia ottamaan yhteyttä läheisiinsä. Suurlähetystö seuraa Istanbulin tilanteen kehittymistä.

Pukkiasuinen hyökkääjä avasi tulen

Ainakin yksi aseistautunut hyökkääjä avasi tulen Reina-yökerhossa Istanbulin Ortakoyn kaupunginosassa noin tunti vuoden vaihtumisen jälkeen. AlJazeeran mukaan hyökkääjä ampui ensin kadulla yhden siviilin sekä yhden poliisin ja meni sen jälkeen sisään klubille, missä ampui ihmisiä sattumanvaraisesti.

Uutistoimisto Doganin mukaan ainakin 700 ihmistä osallistui juhliin yökerhossa, joka on yksi Istanbulin tunnetuimmista hienostoklubeista. Se sijaitsee Istanbulin Euroopan puoleisessa osassa.

Mediatietojen mukaan hyökkääjä tai hyökkääjät olivat pukeutuneet joulupukkiasuihin.

Yökerho sijaitsee Bosborinsalmen rannalla ja paniikissa olevia ihmisiä hyppäsi turkkilaisen NTV-kanavan mukaan veteen hyökkäyksen alettua. Ihmisiä pelastettiin veden varasta.

Turkin hallitus on kieltänyt uutisoinnin iskusta toistaiseksi vedoten turvallisuussyihin, uutisoi BBC. Turkin hallitus on määrännyt samanlaisia uutisointikieltoja aiemminkin iskujen yhteydessä.

Turkin presidentti RecepTayyip Erdogan on ilmaissut "syvän surunsa" iskun johdosta.

Istanbulin turvatoimia oli kiristetty

Reinan-yökerhon isku tapahtui alle kuukausi tuhoisasta stadioniskusta, joka tappoi 44 ihmistä Istanbulissa. Kahdessa pommi-iskussa Besiktasin jalkapallostadionin läheisyydessä myös haavoittui yli 160 ihmistä. Kurdiryhmä Kurdistanin vapauden haukat (TAK) julistautui stadioniskun tekijäksi.

Kurdiryhmien lisäksi äärijärjestö Isis teki viime vuonna iskuja Turkissa.

Istanbulin kaupungissa partioi terrori-iskun pelon takia vuodenvaihteen juhlinnan aikaan ainakin 17 000 poliisia.

USA: Raakalaismainen teko

Yhdysvallat tuomitsi Istanbulin klubi-iskun tuoreeltaan. Yhdysvallat kuvaili iskua kauhistuttavaksi ja raakalaismaiseksi.

Yhdysvaltain mukaan teosta tekee entistä tuomittavamman se, että se kohdistui viattomiin ihmisiin, jotka olivat kokoontuneet juhlimaan uuttavuotta.

