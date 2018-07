Israelin pääministeri Netanjahu painostaa Trumpia ja Putinia tilanteen vakauttamiseksi Syyriassa lähellä Israelin rajaa

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kertoi tänään keskustelleensa Syyriasta ja Iranista Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kanssa.

Venäjä on Syyrian presidentin Bashar al-Assadin tukija. Israelin hallintoa huolettaa Syyrian armeijan joukkojen taistelut kapinallisia vastaan lähellä Israelin rajaa.

Venäjä on hyvissä keskusteluväleissä Iranin kanssa, joka on Israelin ja Yhdysvaltojen vihollinen. Sillä on myös joukkoja al-Assadin riveissä Syyriassa.

Toukokuussa Israel ja Iran iskivät yhteen Syyriassa.

Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan Netanjahu keskusteli Trumpin kanssa puhelimessa lauantaina. Netanjahu kertoi heidän keskustelleen "turvallisuudesta ja alueellisten kehityskulkujen diplomaattisista kysymyksistä, ja niiden joukossa tietysti Iranista ja Syyriasta".

Netanjahu myös kertoi kiittäneensä Trumpia tämän kovasta linjasta Irania vastaan. Yhdysvallat on muun muassa vetäytynyt Iranin ydinsopimuksesta.

Yhdysvaltojen presidentti Netanjahun mukaan antoi Israelille turvallisuustakeet ja kertoi halukkuudestaan auttaa Israelia muillakin tahoilla.

Netanjahu on keskustellut asiasta myös Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Tuolloin Moskovassa Netanjahun kerrotaan vaatineen, että iranlaisjoukot lähtevät Syyriasta.