Israel iski Gazaan, YK:n erityislähettiläs varoittaa "sodan partaalla olemisesta"

Ei todellakaan ole yllätys kun lukee muutakin kuin Kalevaa. Hamas on ampunut viikon aikana jo satoja raketteja Israeliin. Näistä ei uutisoida missään suomen mediassa. Israel kyllä tietää iskujen voiman ja se on tarkoituskin. Hamasin uhristragedia uppoaa kuin kuuma veitsi sulaan voihin YK:iin. Suurin osa mielenosoituksissa kuolleista on ollut Hasin asemiehiä. Kyllä Israelin tarkka-ampujat heidät tuntevat kengän numeroa ja ID:tä myöten myöten. Heillä on kuvat kaikista. Iskusta on varoitettu mutta kaikki sataa aina palestiinalaisten laariin, koska ennakkoasenteet ovat sitä mitä ovat. Israelin puolelle on lähetetty koko kesän satoja leijoja, jotka ovat sytyttäneet tulipaloja viljelyksille ja tuhonneet viljasatoja. Tästäkään ei ole uutisoitu missään.

Tämäkin on vain yksi esimerkki.