Israel hyväksyi kiistellyn kansallisvaltiolain – arabikansanedustaja kuvaili tilannetta "demokratian kuolemaksi"

Ok eli siellä on parlamentti demokraattisesti äänestänyt ja voittanut kanta oli aika selkeä. Miksi keskittyä häviäjiin ja uutisoida tämäkin negatiivisesti? Alkaa mennä tämä valtamedian puolueellisuus jo naurettavuuksiin eli Trumpista ja Yhdysvalloista vain negatiivista ja kun Israelissa demokratia toimii - toisin kuin monessa muussa paikassa - niin siitäkin sitten uutisoidaan negatiivisesti. Missä uutinen voittajista ja kuvat heidän juhlistaan? Siellä on pitkä työ saanut onnistuneen päätöksen.