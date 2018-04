Israel: Ei tutkintaa Gazan rajasurmista - Netanjahu ja Erdogan äityivät nokitteluun

Gazan palestiinalaisalueen ja Israelin rajalla tapahtuneista palestiinalaisten surmista ei järjestetä tutkintaa. Asiasta ilmoitti Israelin puolustusministeri Avigdor Lieberman sunnuntaina, kertoi usea media, muiden muassa ynetnews.com.

Israelin sotilaat ampuivat pitkäperjantaina hengiltä 16 palestiinalaista, kun rajalla Gazan puolella järjestetty mielenosoitus muuttui väkivaltaiseksi. Lisäksi jopa noin 1 400 ihmisen arvioidaan haavoittuneen Israelin armeijan luodeista.

Lieberman sanoi armeijan radiolle, että Israelin sotilaat tekivät sen mikä oli tarpeellista. Ministerin mukaan sotilaat ansaitsisivat mitalin. Hänen mukaansa sotilaat ampuivat vain niitä kohti, jotka hyökkäsivät rajan suuntaan. Muita mielenosoittajia ei hänen mukaansa vahingoitettu.

Myös Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ylisti sotilaita, jotka hänen mukaansa vartioivat maan rajoja".

Netahjahu myös vastasi nopeasti Turkin presidentille Recep TayyipErdoganille, jonka mukaan kyse oli Israelin "epäinhimillisestä iskusta" Gazassa.

- Maailman moraalisinta armeijaa ei voi läksyttää moraalisuudesta joku, joka on vuosia pommittanut siviilejä umpimähkäisesti, Netanjahu vastasi Twitterissä.

Erdogan ei jäänyt pekkaa pahemmaksi, vaan luonnehti myöhemmin Netanjahua "terroristiksi".

Soini puolustaa kahden valtion mallia

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres ja EU:n ulkoministeri Federica Mogherini ovat vaatineet puolueetonta selvitystä pitkäperjantain veriteoista Gazan rajalla.

Lieberman luonnehti puolueetonta tutkimusta tekopyhäksi.

- Sellaista (tutkimusta) ei tule. Emme tee yhteistyötä minkään komission tai tutkimuksen kanssa, hän sanoi.

Yhdysvallat esti lauantaina YK:n turvallisuusneuvostoa pääsemästä yksimielisyyteen yhteisestä lausunnosta Gazan väkivaltaisuuksista.

Suomen ulkoministeri Timo Soini ilmaisi sunnuntaina tviitissä huolensa Gazan rajan tilanteesta. Soini korosti, että nyt tarvitaan osapuolten malttia sekä paluuta rauhanneuvotteluihin, joiden tavoitteena on kahden valtion malli. Tässä mallissa Israel ja palestiinalaiset saisivat kumpikin oman valtion.

Pitkäperjantai oli Gazan alueen verisin päivä sitten vuoden 2014.

Palestiinalaisten mukaan Gazan tapauksessa on kyse kuutisen viikkoa kestävästä protestista, joka järjestetään palestiinalaispakolaisten tueksi. Protestien on määrä jatkua siihen asti, kun Yhdysvallat siirtää suurlähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin toukokuun puolivälin paikkeilla. Yhdysvaltain aie on herättänyt suuttumusta palestiinalaisissa, jotka pitävät Jerusalemin itäosaa tulevan valtionsa pääkaupunkina.

