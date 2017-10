Islantilaislaulaja Björk kertoo sosiaalisen median päivityksessään joutuneensa tanskalaisen elokuvaohjaajan ahdistelemaksi. Kulttuurialalla tapahtuva seksuaalinen ahdistelu ja väkivalta on noussut viime päivinä esille, kun Yhdysvalloissa elokuvatuottaja Harvey Weinstein on ryvettynyt seksiskandaalissa.

Björk ei mainitse elokuvaohjaajaa nimeltä, mutta päivityksen on tulkittu viittaavan tanskalaisohjaaja Lars von Trieriin ja Dancer in the Dark -elokuvan tekoon.

