Isisin vastainen koalitio kokoontuu Washingtonissa – Näitä asioita USA voi pyytää Suomelta

Suomen puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) osallistuu Yhdysvaltojen koollekutsuman Isisin vastaisen koalition (Global Coalition to Counter ISIL) kokoukseen Washingtonissa Yhdysvalloissa tämän viikon keskiviikkona. Puolustusministeri osallistuu kokoukseen ulkoministeri Timo Soinin (ps.) sijaisena.



Tällä hetkellä Suomi osallistuu koalitiossa Pohjois-Irakin kurdijoukkojen koulutukseen 100 sotilaalla. Lisäksi Suomi rahoittaa koalition jäsenenä YK:n kehitysohjelman (UNDP) hallinnoimaa Irakin vakauttamisrahastoa sekä humanitaarista miinanraivausta Irakissa ja Syyriassa yhteensä noin 10 miljoonalla eurolla.



Suomi on mukana myös koalition viestintätyöryhmässä, jossa pohditaan informaatiovaikuttamiseen ja vierastaistelijoihin liittyviä kysymyksiä.



”Taistelutoimintaan osallistumiselle ei ole edellytyksiä”



Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki sanoo Lännen Medialle, että jatkossa Irakin turvallisuussektorin kehittymistä pitäisi tukea kokonaisuutena. Hän arvioi, että Suomella on annettavanaan koulutus- ja neuvontatoimintaa.



– Missään tapauksessa taistelutoimintaan osallistumiselle ei ole edellytyksiä, Ruohomäki sanoo.



– Ylipäätään kansainvälisen yhteisön ei tule olla mukana taistelutoiminnassa lukuunottomatta ehkä ilmatukea ja tiedustelutoimintaa, hän jatkaa.



Vaikka Isisin nimeämä kalifaatti on kaatumassa, Ruohomäki sanoo, että terroristijärjestö ei sen myötä ole katoamassa minnekään.



– Tämä taas tarkoittaa sitä, että Irakin turvallisuusjoukkojen kehittymistä ja tukemista tarvitaan vielä vuosikausia. Oletan, että tulee pyyntöä jatkaa Irakin turvallisuusjoukkojen kouluttamista, hän sanoo.



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puhunut voimakkaasti Isisin nujertamisesta. Ruohomäen mukaan oletusarvo on, että Suomen kaltaista maata pyydetään pysymään mukana liittoumassa Irakin puolella.



Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikön päällikkö Mikko Kinnunen ulkoasiainministeriöstä sanoo, että tulevassa koalition kokouksessa Yhdysvallat todennäköisesti pyytää Suomelta lisärahoitusta. Kyse on rahastoista, jotka rahoittavat Isisiltä takaisin vallattujen alueitten kuntoutumista.



Suomen nykyinen osallistumispäätös kurdijoukkojen koulutukseen sadalla suomalaissotilaalla päättyy elokuussa. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat kuitenkin linjanneet, että Suomi pyrkii jatkamaan osallistumistaan myös sen jälkeen.



”Meidät on maalitettu Isisin toimesta jo aiemmin”



Ruohomäki arvioi, että Suomeen kohdistuva terroriuhka ei ole Isisin vastaisen operaation myötä muuttunut tai muuttumassa.



– Meidät on maalitettu Isisin toimesta jo aiemmin. En näe, että uhkataso muuttuu olennaisesti lähitulevaisuudessa, hän sanoo.



Maalittamisella Ruohomäki tarkoittaa sitä, että Suomi on profiloitunut yhtenä Isisin vastaisen koalition jäsenenä jo aiemmin.



Ruohomäki kuitenkin huomauttaa, että Isis on yhtä lailla ongelma niin Syyriassa kuin Irakissakin. Syyrian puolella läntisille kumppaneille ei ole vielä selvää, mitä maan presidentti Bashar al-Assadin vastaisia ryhmiä ryhdytään tukemaan.



Tässä vaiheessa Ruohomäki pitää humanitaarista miinanraivausta hyvänä lähtökohtana.



– Se on niin sanotusti ongelmattomampaa kuin turvallisuussektorin tukeminen, hän arvioi.