Isisin Afganistanin-johtaja kuoli USA:n iskussa

Ok eli Trump otti ohjat käsiinsä 6 kuukautta sitten ja vannoin tuhoavansa Isiksen. Media puolestaan mustamaalasi Trumpia (kuten aina) kun hän ei suostunut paljastamaan mikä tämä suunnitelma Isiksen tuhoamiseksi on. Trump sanoi kerta toisensa jälkeen, että olisi tyhmää kertoa suunnitelmista julkisesti ja antaa vihollisen varautua. Nyt me sitten näemme kuinka armoton Trumpin moukari on. Isis on tuhottu jo siinä määrin, että yksi G20-kokouksen aihe oli Lähi-itä Isiksen jälkeen. Isiksen tohoaminen on ollut niin nopeaa, että kun tämä homma on ohi, niin riittää tutkijoilla mietittävää, että miten Obama ei tässä onnistunut, mutta Trump onnistui.