Isis kertoi polttaneensa kaksi turkkilaissotilasta elävänä

Äärijärjestö Isis on julkaissut videon, jossa järjestön mukaan poltetaan kaksi turkkilaissotilasta elävältä. Isisin propagandaverkosto Amaq kertoi jo viime kuussa, että Isis on siepannut kaksi Turkin armeijan sotilasta. Turkin armeija on myöntänyt, että se on menettänyt yhteyden kahteen sotilaaseen.

Videossa kaksi univormupukuista miestä tungetaan häkkeihin, missä heidät poltetaan. Amaqin mukaan video on kuvattu Aleppon maakunnassa Syyrian pohjoisosassa.

Vuonna 2014 Isis poltti elävältä jordanialaisen hävittäjälentäjän, jonka kone putosi Syyriassa.

Turkin joukot tunkeutuivat Syyriaan elokuun lopussa. Joukkojen tarkoituksena on häätää Isis-taistelijat ja kurdijoukot pois Turkin rajan läheisyydestä ja tukea maltillisia kapinallisia. Liki 40 turkkilaissotilasta on kuollut taisteluissa.