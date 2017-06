Isis kasvattaa uutta kalifaattia Kaakkois-Aasiaan, liittolaisia löytynyt ääri-islamisteista

Lähi-idässä heikentynyt Isis pyrkii perustamaan seuraavan kalifaattinsa Kaakkois-Aasiaan, asiantuntijat varoittavat.

Isis on viime aikoina kärsinyt tappioita Syyriassa ja Irakissa. Terroristijärjestö onkin kääntänyt katseensa Kaakkois-Aasiaan, missä se on jo löytänyt liittolaisia alueen ääri-islamistisista ryhmistä.

Tilanne on pahin Filippiineillä. Siellä Isisiin kytköksissä olevat ääri-islamistit valtasivat viime kuussa kokonaisen kaupungin eteläisellä Mindanaon saarella. Seuranneissa armeijan ja ääri-islamistien taisteluissa Marawin kaupungissa on kuollut satoja ihmisiä ja jopa 200 000 on joutunut pakenemaan kodeistaan.

Ääri-islamistien iskut eivät sinänsä ole uusi ilmiö Etelä-Filippiineillä, missä muslimikapinallisten ja hallituksen konflikti on jatkunut vuosikymmeniä. Nyt taisteluihin osallistuu armeijan mukaan vierastaistelijoita muun muassa Tshetsheniasta, Indonesiasta ja Malesiasta. Ilmiö on tuttu Isisin ydinalueilta Lähi-idässä.

– Tähän asti kaikki ovat olleet huolissaan vierastaistelijoista, jotka palaavat kotimaihinsa Syyriasta ja Irakista. Yhtäkkiä suurempi uhka ovatkin Mindanaoon matkaavat ulkomaalaiset taistelijat, jotka eivät ole koskaan Lähi-idässä käyneetkään, sanoi IPAC-konfliktintutkimuslaitoksen johtaja Sidney Jones uutistoimisto AFP:lle.

Isis käski matkustaa Filippiineille

Vuosi sitten Isis julkaisi videon, jossa se kehotti seuraajiaan suuntaamaan Filippiineille, jos he eivät pysty tulemaan Syyriaan tai Irakiin. Asiantuntijoiden mukaan Kaakkois-Aasiassa jo yli 60 ääriryhmää on viime vuosina vannonut uskollisuutta Isisille.

Marawin taistelut leimahtivat, kun Filippiinien turvallisuusjoukot yrittivät pidättää Abu Sayyaf -ryhmän johtajan Isnilon Hapilonin. Abu Sayyaf tunnetaan länsimaisten turistien sieppauksista. Vuonna 2000 se piti puoli vuotta vankinaan turistiryhmää, johon kuului kaksi suomalaismiestä.

IPACin mukaan Isis julisti Hapilonin viime vuonna Kaakkois-Aasian emiirikseen. Yhdysvallat on luvannut Hapilonin kiinniotosta viiden miljoonan dollarin palkkion.

RSIS-tutkimuslaitoksen terrorismitutkija Rohan Gunaratna sanoo, että Isisiin liittyvät ryhmät halusivat Marawin valtauksella tehdä vaikutuksen Isisin johtajiin Lähi-idässä.

– Marawin valtaus oli käännekohta. Ennen sitä Kaakkois-Aasian valtiot eivät uskoneet, että Isis voisi vallata kokonaisen kaupungin, Gunaratna kirjoitti kaakkoisaasialaisella Benarnews-uutissivustolla.

Länsimaat olleet tähtäimessä aiemminkin

Kaakkois-Aasiasta käsin on aiemmin suunniteltu ja tuettu useita länsimaihin kohdistuneita terrori-iskuja. Abu Sayyaf sekä Indonesiassa perustettu Jemaah Islamiayah on liitetty muun muassa World Trade Centerin pommi-iskuun 1993 sekä kahta vuotta myöhemmin niin kutsuttuun operaatio Bojinkaan, jossa terroristien aikeena oli räjäyttää amerikkalaisia matkustajakoneita.

Bojinkassa mukana ollut, Filippiineillä asunut Khalid Sheikh Mohammed tuli myöhemmin tunnetuksi syyskuun 2001 terrori-iskujen pääsuunnittelijana.

Kasvavan terroriuhan torjumiseksi tarvittaisiin maiden välistä turvallisuusyhteistyötä. Kaakkois-Aasian riitaisten valtioiden välillä se on kuitenkin vaikeaa.

– (Maiden väliset) aluekiistat ja alueellinen politikointi -- vaikuttavat olevan alueellisen yhteistyön tiellä, RSIS:n tutkijat kirjoittivat viime vuonna julkaistussa raportissa.