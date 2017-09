Irma tuhoaa Karibian saaria, kaksi pienempää hurrikaania odottaa vuoroaan

Irman tuhotessa torstaina Karibian saaria kaksi muuta hurrikaania Jose ja Katia nostettiin luokituksissa trooppisista myrskyistä hurrikaaneiksi. Ennusteiden mukaan niiden ei pitäisi olla yhtä vaarallisia kuin Irma.

Viisiportaisella asteikolla kakkostasolle luultavasti nouseva Jose näytti seuraavan Irmaa, mutta ohittavan maa-alueet. Sen nostattamat sateet kuitenkin luultavasti haittaavat pelastustöitä Irman jäljiltä Saint Martinilla ja Saint Barthelemylla.

Katia puolestaan suuntasi kohti Veracruzin osavaltiota Meksikossa. Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen mukaan Katia voi tuoda rajuja sateita rannikolle. Voimakkuudeltaan Katia oli ykköstasolla.

Meksiko on varautunut hurrikaaniin siirtämällä armeijan joukkoja ja kansallisen sähköyhtiön henkilökuntaa valmiuteen itärannikolle. Ihmisiä on evakuoitu alueilta, joissa on maanvyöryriski, ja heidät on toimitettu hätämajoitukseen.

Katian odotetaan rantautuvan Meksikoon perjantain ja lauantain vastaisena yönä paikallista aikaa.