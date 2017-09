Irma kulkee pitkin Kuuban pohjoisrannikkoa ja suuntaa huomiseksi Floridaan

Kuuban saarien yli liikkuva hurrikaani Irma on laantunut kategorian neljä hurrikaaniksi, kertoo Yhdysvaltojen hurrikaanikeskus. Irman kovimmat tuulet puhaltavat edelleen noin 69 metriä sekunnissa ja ovat hyvin rajuja.

Karibianmeren saarilla mittavaa tuhoa aiheuttanut Irma liikkuu Kuuban pohjoisrannikon lähistöllä, ja sen odotetaan saavuttavan Floridan eteläosan viimeistään huomenna. Hurrikaanikeskus arvioi, että Irma iskee Floridan rannikolle voimakkaana.

Irma tyyntyi jo aiemmin viisiportaisen hurrikaaniluokituksen ylimmältä tasolta toiseksi ylimmälle eli nelostasolle, mutta voimistui sitten uudestaan vaarallisimmaksi kategorian viisi hurrikaaniksi. Ylimmän tason hurrikaaneissa tuulen nopeus ylittää 70 metriä sekunnissa.

Irmaa seuraava hurrikaani Jose hipoo niin ikään luokituksen ylintä tasoa. Jose uhkaa osin samoja saaria, joiden yli Irma pyyhki aiemmin.

Meksikon itärannikkoa piiskannut ykköskategorian hurrikaani Katia tyyntyi aiemmin trooppiseksi myrskyksi. Katia saavutti Meksikon rannikon varhain aamulla Suomen aikaa. Yhdysvaltojen hurrikaanikeskus on arvioinut, että myrskyn tuomat rankkasateet voivat aiheuttaa vuoristoisella alueella vaarallisia tulvia ja maanvyörymiä.

Miljoonia evakossa

Kuubassa yli miljoona ihmistä on evakuoitu varotoimena hurrikaanin takia. Maan pääkaupungin Havannan odotetaan välttyvän pahimmalta, mutta myös sinne on annettu hurrikaanivaroitus. Viranomaisten mukaan hirmumyrsky on jo aiheuttanut tuhoja, mutta kuolonuhreista ei toistaiseksi ole tietoa.

Yhdysvaltojen Floridassa on niin ikään kiireellä evakuoitu ihmisiä hurrikaanin tieltä. Evakuointialueilla asuu noin 5,6 miljoonaa ihmistä osavaltion 20,6 miljoonasta asukkaasta.

Floridan kuvernööri Rick Scott on kehottanut asukkaita lähtemään lähimpään mahdolliseen hätämajoituspaikkaan, jos he eivät ole poistuneet riskialueilta lauantaina paikallista aikaa keskipäivään mennessä.

– Ihmisten on ymmärrettävä, jos on evakuointialueella, on oltava hyvin varuillaan ja pitäisi olla lähdössä nyt. Tämä voimakas myrsky on osavaltiotamme suurempi, Scott varoitti.

Kuolleita 19, tuhansia taloja säpäleinä

Karibianmeren alueella hurrikaanin takia on saanut surmansa ainakin 19 ihmistä ja tuhansia koteja on tuhoutunut.

Saint-Martinin ja Saint-Barthelemyn alueilla hurrikaani Irman aiheuttamien vahinkojen arvo on noin 1,2 miljardia euroa, arvioi Ranskan valtion vakuutusyhtiö CCR. Yhtiön mukaan summaan on laskettu vahingot, jotka ovat koituneet luonnontuhojen varalta vakuutettuihin kiinteistöihin, ajoneuvoihin ja yrityksille.

Irman on ennustettu aiheuttavan mittavia tuhoja myös Floridassa. Enki Research -tutkimuslaitos arvioi tuhojen mittaluokaksi noin 100 miljardia dollaria eli noin 83 miljardia euroa.