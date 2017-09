Irma-hurrikaani etenee päättäväisesti kohti Floridaa – Jose ja Katia ovat voimistumassa

Mittavia tuhoja aiheuttanut Irma-hurrikaani on laantunut hieman matkallaan kohti Yhdysvaltain Floridaa.

Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen mukaan Irma on heikentynyt neloskategorian hurrikaaniksi viisiportaisella asteikolla. Irma on kuitenkin edelleen äärimmäisen vaarallinen.

Hurrikaanikeskuksen mukaan Irman tuulien nopeus on noin 70 metriä sekunnissa. Aiemman viidennen luokan hurrikaanina myrskyn tuulennopeus oli pahimmillaan jopa yli 80 metriä sekunnissa.

Suomen Ilmatieteen laitokselta kerrottiin päivällä, että Irma etenee merialueella Kuuban ja Haitin pohjoispuolella.

– Se etenee aika hitaasti. Huomenna se on ennusteiden mukaan Kuuban keskiosien yläpuolella ja sunnuntaiaamuna Floridan eteläkärjen kohdalla, sanoi STT:lle päivystävä meteorologi Helena Laakso.

Hengenpelastaja tekee viimeisiä valmisteluja floridalaisella uimarannalla. KUVA: ERIK S. LESSER / EPA

Irma on suuntaamassa suoraan kohti muun muassa Floridan Miamia.

– Irma on niin laaja, että se osuu siihen (niemimaalle) kokonaan, Laakso kertoi.

Yhdysvaltain hurrikaanikeskus kehottaa Etelä-Floridassa oleskelevia kiirehtimään valmistautumistaan, sillä myrskyn ja tuulten ennustetaan iskevän alueelle paikallista aikaa lauantaina. Turks- ja Caicossaarilla sekä Bahamalla varoitus hengenvaarallisista sääoloista ulottuu lauantaille saakka. Lisäksi hurrikaani voi vielä ulottua Kuuban pohjoisosiin.

Irma heikkenee nopeasti, kun se iskeytyy mantereelle

Suomen Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Laakson mukaan Irma on etenemässä ennusteiden mukaan Floridan niemimaalta kohti pohjoista. Tiedot myrskyn liikkeistä kuitenkin tarkentuvat myöhemmin.

Yhdysvaltain osavaltioista esimerkiksi Georgiaa sekä Etelä- ja Pohjois-Carolinaa on kansainvälisten tietojen mukaan varoitettu "hengenvaarallisista tulvista ja mutavyöryistä" ensi tiistaista lähtien.

Iskiessään Yhdysvaltojen mantereelle Irma alkaa heiketä nopeasti, koska se ei enää saa lisävauhtia merestä.

– Kyllä se heikkenee, kun se tulee mantereelle. Irma on pysynyt tähän asti aika voimakkaana, kun se ollut merellä, Laakso kertoi.

Irman lisäksi myös hurrikaanit Jose ja Katia ovat voimistumassa, kertoi Yhdysvaltain hurrikaanikeskus. Jose nousi perjantaina neloskategoriaan.

Jose on tällä hetkellä Karibian saarten uloimpien osien itäpuolella. Hurrikaani saattaa osua uloimmille saarille, vaikka sen aiemmin ennustettiin kiertävän maa-alueet.

Myös Meksikon itärannikkoa lähestyvä Katia-hurrikaani on vahvistunut ja on nyt noussut kakkoskategoriaan. Katia on tällä hetkellä noin 200 kilometrin päässä Veracruzin kaupungista.

Meteorologien mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 2010, kun Atlantin alueella pyörii yhtä aikaa kolme hurrikaania.