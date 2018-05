Irlannin lähestyvä aborttiäänestys muuttanee maan lainsäädäntöä, mutta kyllä-äänten enemmistö on niukka.

Vauraassa Irlannissa on voimassa sitkeä ristiriita: sen aborttilainsäädäntö on yhtä takapajuinen kuin suuressa osassa Lähi-idän ja Afrikan maita.

Jos irlantilainen nainen tekee kotimaassaan abortin, hän syyllistyy rikokseen.

Tämä saattaa muuttua, sillä viikon kuluttua perjantaina Irlanti järjestää kansanäänestyksen siitä, pitäisikö aborttilainsäädäntöä muuttaa.

Abortti on ollut kielletty vuodesta 1983 asti perustuslaissa, joka asettaa raskaana olevan naisen ja sikiön elämän tasa-arvoisiksi.

45 prosenttia kansalaisista äänestäisi "kyllä" ja 34 prosenttia "ei", paljastaa irlantilaisen The Sunday Independentin toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna teettämä gallup.

Abortin kannattajissa enemmän epäröintiä

Ero kahden leirin välillä on kaventunut viime kuukausina ei-äänten hyväksi. Aborttikantaansa vielä puntaroivia äänestäjiä on noin 20 prosenttia. Lisäksi epäröiviä on enemmän kyllä- kuin ei-leirissä.

Joka päivä keskimäärin 11 irlantilaista naista joutuu pakkaamaan laukkunsa ja matkustamaan ulkomaille saadakseen raskaudenkeskeytyksen. Suurin osa heistä suuntaa Britanniaan.

Vuosina 1980 – 2016 välillä lähes 169 000 naista matkusti abortin takia Britanniaan, ja vuosina 2006 – 2015 noin 1 550 naista matkusti samasta syystä Hollantiin, kertovat maan terveysviranomaiset.

Irlannin pääministeri Leo Varadkar pitää lain nykytilaa naisille vahingollisena. Hän kannusti äänestäjiä tukemaan kyllä-leiriä, kertoi The Irish Times.

– Irlannissa tehdään abortteja jo nyt. Ne ovat vaarallisia. Naisten tulee saada keskeyttää raskautensa turvallisesti lääkäreiden valvonnassa, hän sanoi Irlannin pääkaupungissa Dublinissa tiistaina.

Varadkar lisäsi, että jos äänestys torppaa lainsäädännön muutoksen, uutta äänestystä ei ole näköpiirissä ainakaan nykyisen hallituksen aikana.

Abortin kieltäminen rikkoo ihmisoikeuksia

Irlannissa on meneillään valtava määrä kampanjoita, joiden aktiivit yrittävät saada äänestäjiä puolelleen.

Kyllä- ja perustuslain purkamiseen viittaava Repeal the 8th -kampanjat vetoavat siihen, että raskauden keskeytys on ihmisoikeuskysymys ja naisen henkilökohtainen asia.

– Abortti ei ole koskaan helppo valinta. "Valinta" on sen yhteydessä väärä termi, sillä se kuulostaa siltä kuin ihminen miettisi pikaravintolassa, minkä hampurilaisen ottaisi, sanoi kyllä-äänten puolesta kampanjoiva dublinilainen synnytyslääkäri Mary Higgins BBC:lle.

Hänen kollegansa Maeve Eogan muistuttaa, että etenkään raiskauksen tai insestin uhrien ei tule joutua todistamaan syyttömyyttään.

– Paras keino heille päästä elämässä eteenpäin on saada nopeasti abortti, hän sanoi.

Kyllä-äänten voittaessa abortin voisi tehdä 12. raskausviikolle saakka. Ei-äänten aktiivit ovat käyttäneet tätä tehokkaasti hyväkseen.

Elämän suojelemiseen vetoavat kampanjoivat tiedolla, että 12-viikon iässä sikiö imee jo peukaloaan.

Myös Irlannissa voimakas katolinen kirkko on kehottanut seuraajiaan äänestämään ei.