Iranin ydinsopimus jakaa maailmaa eri leireihin – Euroopalla edessä uusia keskusteluja Iranin kanssa

Ainakin Ranskalla, Saksalla ja Iso-Britannialla on halua pitää kiinni Iranin ydinsopimuksesta, vaikka Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on päättänyt siitä vetäytyä.

– Tämä sopimus pysyy tärkeänä meidän jaetulle turvallisuudellemme. YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi yksimielisesti sopimuksen. Kehotamme kaikkia osapuolia pysymään sopimuksessa ja käyttäytymään vastuullisesti, valtiojohtajat Theresa May, Emmanuel Macronin ja Angela Merkel toteavat tiedotteessaan.

Kolmikko toteaa myös, että kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n mukaan Iran on noudattanut velvoitteitaan ja maailma olisi sopimuksen myötä turvallisempi paikka.

Myös YK:n entinen pääsihteeri Ban Ki-moon on pahoillaan Trumpin päätöksestä.

– Olen todella huolestunut mahdollisesta ydinasevarustelusta Lähi-idässä, kuten myös negatiivisista vaikutuksista neuvotteluihin Pohjois-Korean kanssa. Kaikkien pitäisi pitää Iranin ydinsopimus elossa. Yhdelläkään maalla ei ole oikeutta julistaa sitä kuolleeksi. YK:n turvallisuusneuvosto on hyväksynyt sen yksimielisesti, Ban Ki-moon sanoo.

Trumpin päätös sai nopeasti kiitosta Israelilta ja sunnilaiselta Saudi-Arabialta, jotka molemmat kokevat Iranin uhaksi. Tilanteeseen liittyy muun muassa ikivanha taisto shiia- ja sunnimuslimeiden välillä. Lisäksi Iran on suhtautunut hyvin vihamielisesti Israelia kohtaan pitkän aikaa.

Esimerkiksi Iranin tuki Syyrian presidentti Bashar Al Assadin hallinnolle ja Libanonissa toimivalle Hizbollah-terroristijärjestölle koetaan laajalti ongelmallisiksi.

– Presidentti (Trump) teki oikean ratkaisun vetäytymällä Iranin ydinsopimuksesta. Se oli hirveä sopimus, joka ainoastaan salli huonomman käytöksen Iranilta. Emme saa koskaan antaa Iranin hankkia ydinaseita, ja meidän pitää vastustaa heidän antamaansa tukeaan terrorismille, joka uhkaa Yhdysvaltoja ja liittolaisiamme, Yhdysvaltojen YK-suurlähettiläs Nikki Haley sanoi.

Näin länsimaat ovat jakautuneet eri leireihin Iranin ydinsopimuksen suhteen.

Iran ehkä pysyy sovussa?

Iranin presidentti Hassan Rouhani kommentoi Trumpin päätöstä siten, että Iran pysyy vielä sopimuksessa, jos sopimus pysyy Iranin kansallisille eduille hyödyllisenä. Rouhani sanoi puheessaan, että hän velvoittaa ulkoministeriönsä keskustelemaan jatkosta niin Euroopan, Venäjän kuin Kiinan kanssa.

– Yhdysvallat ja sionistinen hallinto yrittävät heikentää sopimusta. Trump on käyttänyt sopimattomia sanoja. Jatkamme työtä rauhan ja turvallisuuden eteen Lähi-idässä ja maailmalla. Tiedotan Iranin kansalle, jos etujamme ei pystytä enää sopimuksessa turvaamaan. Kansallinen etumme on ratkaisevaa, Rouhani puhui uutistoimisto Reutersin mukaan.

Tilanne on myös Rouhanille vaikea, koska Iranin sisällä on niin ikään eri leirejä ydinsopimuksen suhteen. Kovemman linjan kannattajat haluaisivat niin ikään hylätä sopimuksen ja jatkaa ydinohjelman parissa ja vastustaa avautumista länsimaille. Riskinä on nyt myös se, että kovan linjan kannattajat saavat Iranissa enemmän valtaa.

Toisaalta talouspakotteiden väheneminen on Iranille tärkeätä, jotta maa saisi talouttaan kuntoon.

Lopullisia seurauksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida.

– USA ei tule katsomaan enää pitkään Iranin nykymenoa. Trump tulee pyrkimään kaikin keinoin rajoittamaan Iranin vaikutusvaltaa alueella. Miten se aikoo sen tehdä, on toinen asia. Mikäli Iran ei toteuta USA:n vaatimuksia, tilanne voi eskaloitua suuremmaksi konfliktiksi, pohtii Lähi-itään erikoistunut tutkija Alan Salehzadeh Twitterissä.