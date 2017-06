Iranin isku oli todennäköisesti kostoa, joka voi jatkua

Terroristit iskivät keskiviikkona Iranin valtion sydämeen, kun maan parlamenttitalolla ja ajatollah Khomeinin mausoleumilla kuoli useita ihmisiä ammuskelussa ja pommiräjähdyksissä. Toistaiseksi uutistoimistojen raporteissa on puhuttu 7—8 kuolleesta.

Terroristijärjestö Isis ilmoittautui nopeasti iskun tekijäksi.

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija Alan Salehzadeh muistuttaa, että iskuilla voi olla myös monimutkaisempia taustatekijöitä.

– Välillä muutkin tahot tekevät iskuja kuin Isis, joka on tavallaan terroristien kattojärjestö. Eri Lähi-idän mailla on vaikutusvaltaa Isisiin ja eri mailla on myös omia ryhmittymiä. Saudi-Arabia on vain viikkoja sitten sanonut iskevänsä Iranin sydämeen, jos Iran yhä tukee taistelua Jemenin hallitusta vastaan ja yrittää vallata Irakissa alueita, hän kertoo.

Taustalla vaikuttaa konflikti shiia- ja sunnimuslimien välillä, joka on vallinnut lähes islamin synnystä alkaen. Shiialainen Iran ja sunnilainen Saudi-Arabia taistelevat Lähi-idän valta-asemasta, mikä näkyy esimerkiksi Syyrian sodassa. Teheranin iskut voivat olla kosto taistelusta Syyrian presidentin Bashar Al-Assadin rinnalla.

– Iranilla on 500 huippusotilastaan mukana Syyriassa. Nämä iskut ovat todennäköisesti kostoa, joka saattaa hyvin saada jatkoa, Salehzadeh sanoo.

Iranilla on kuitenkin muitakin konflikteja, jotka voivat vaikuttaa tilanteeseen. Kostajia voi olla muitakin kuin Isis.

– Iranin eri etniset vähemmistöt, kuten kurdit, taistelevat Irania vastaan. Ehkä näiden iskujen todellinen tekijä ei koskaan selviä, Salehzadeh pohtii.

Salehzadeh kertoo seuranneensa tarkkaan Iranin iskujen raportointia. Jo raporttien ensivaiheessa vaikutti selvältä, minne joidenkin iranilaisten syyttävä sormi osoittaa.

– Iranin parlamentissa huudettiin kuolemaa Amerikalle. Syytä yritetään vierittää Yhdysvalloille, Israelille ja ehkä myös Saudi-Arabialle.