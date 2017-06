Iran ampui ohjuksia Syyriaan kostona Teheranissa tehdyistä terrori-iskuista

Iranin vallankumouskaarti kertoo ampuneensa ohjuksien sarjan Syyriaan sunnuntaina. Vallankumouskaartin mukaan ohjukset olivat kosto Teheranissa toissaviikolla tehdyistä terrori-iskuista. Äärijärjestö Isis on sanonut tehneensä iskut Teheranissa.

Vallankumouskaartin mukaan ohjukset laukaistiin Iranin länsiosasta Kermanshahin ja Kordestanin maakunnista rajan yli Deir Ezzorin maakuntaan Syyriassa. Kohteena kaartin mukaan olivat terroristien tukikohdat. Kaartin tiedotteessa kerrotaan, että iskussa olisi kuollut "suuri määrä terroristeja". Lisäksi iskussa tuhoutui kaartin mukaan aseita.

Ohjukset laukaistiin vain tunteja sen jälkeen, kun Iranin korkein uskonnollinen johtaja ajatollah Ali Khamenei oli sanonut verkkosivuillaan julkaistussa tiedotteessa, että Iran aikoo "läimäyttää vihollisiaan".

Iranin televisio on lähettänyt kuvaa ohjusten ampumisesta.

Paikallismedian mukaan isku oli Iranin ensimmäinen ohjusisku maan ulkopuolelle 30 vuoteen.

Toissaviikon iskuissa Teheranissa kuoli 17 ihmistä

Äärijärjestö Isis on väittänyt tehneensä 7. kesäkuuta tehdyt iskut, joissa kuoli 17 ihmistä ja kymmeniä haavoittui. Iskussa hyökkääjät olivat aseistautuneet kiväärein ja pistoolein, ja ainakin kaksi heistä räjäytti itsensä. Myös Iranin tiedusteluministeriön mukaan hyökkääjät kuuluivat Isisiin. Viimeisimmän tiedon mukaan hyökkääjiä oli viisi.

Iskut tehtiin Teheranissa ajatollah Khomeinin mausoleumin alueelle ja Iranin parlamenttiin.

Iran on yksi Isisin verivihollisista. Valtaosa iranilaista on shiioja, ja sunneista koostuva Isis pitää heitä vääräuskoisina. Iran myös tukee Syyrian presidenttiä Bashar al-Assadia, jota vastaan Isis taistelee. Lisäksi Iran on osallistunut Isisin vastaisiin taisteluihin myös Irakissa.

Isis on yrittänyt vastaavanlaista iskua aiemminkin. Iranin turvallisuusministeriö kertoi jo viime kesänä estäneensä Isisin yrityksen räjäyttää pommeja Teheranissa.