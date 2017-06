Irakin kurdit järjestävät itsenäisyysäänestyksen

Irakin kurdit aikovat järjestää kansanäänestyksen itsenäisyydestä ensi syksynä. Asiasta kertoi kurdijohto lausunnossaan. Äänestys aiotaan järjestää 25. syyskuuta.

Irakin kurdeilla on nykyisin itsehallinto, joka koostuu kolmesta provinssista. Kurdeilla on myös omat asevoimat. Kurdien keskuudessa itsenäisyyden kannatus on suurta, mutta kurdit ovat sisäisesti hyvinerimielisiä politiikasta.

Irakin keskushallinto on vastustanut ajatusta kurdien itsenäisyydestä. Vastustusta lisännee entisestään se, että osa äänestyspaikoista on virallisen kurdialueen ulkopuolella, kuten Kirkukissa, jonka sekä kurdit että Irakin keskushallinto väittävät kuuluvan itselleen.

Itsenäisyysäänestystä vastustavat myös ennakkotapausta pelkäävät Turkki, Iran ja Syyria, joissa kaikissa asuu mittava kurdivähemmistö.

Kurdit ovat olleet tärkeässä osassa taistelussa äärijärjestö Isisiä vastaan, mikä on vahvistanut heidän asemaansa itsenäisyyspyrkimyksissä.