Irakin kurdit äänestävät itsenäisyydestä - lähes kaikki muut vastustavat

Irakin kurdit äänestävät itsenäisyydestä ensi viikon maanantaina. Vaikka itsenäisyysinto on itsehallintoalueella kova, sen johto ei aio julistaa aluetta vielä itsenäiseksi. Ennemminkin kyse on neuvotteluasemien parantamisesta Irakin keskushallinnon kanssa, arvioivat vanhemmat tutkijat Toni Alaranta ja Wolfgang Mühlberger Ulkopoliittisesta instituutista.

- Itsenäisyysjulistuksessa panokset olisivat liian korkeat, Mühlberger arvioi.

Itsenäisyysjulistus voisi johtaa pahimmillaan aseelliseen konfliktiin paitsi Irakin keskushallinnon, myös naapurimaiden kanssa.

Tutkijoiden mukaan vahva kyllä-tulos äänestyksessä voisi auttaa kurdihallintoa neuvottelemaan keskushallinnolta paremmat ehdot rahanjaossa ja kiistanalaisten alueiden hallinnossa. Esimerkiksi Kirkukin öljyalue ei virallisesti kuulu kurdialueisiin, mutta kurdit ovat käytännössä hallinneet sitä viime vuodet. Kirkukin kaupungin johto päätti viime kuun lopulla osallistua itsenäisyysäänestykseen.

Jännitteet jo lisääntyneet

Vaikka kurdien keskuudessa itsenäisyyttä kannatetaan melko yksimielisesti, sen toteutuminen ei näytä todennäköiseltä ainakaan lyhyellä aikavälillä. Sekä kurdien merkittävin tukija Yhdysvallat että kurdialueiden naapurimaat vastustavat itsenäisyysäänestystäkin.

- Kaikki merkittävät toimijat ympärillä ovat kehottaneet kurdeja luopumaan äänestyksestä, Alaranta sanoo.

Käytännössä ainoastaan Israel on osoittanut suosiollisuutta itsenäisyyshankkeelle. Alarannan mukaan äänestys silti järjestetään mitä todennäköisimmin, sillä kurdihallinnon pääministeri Masud Barzani menettäisi kasvonsa, jos peruisi äänestyksen viime tingassa.

Turkin, Iranin ja Syyrian päähuoli liittyy niiden omiin kurdivähemmistöihin, jotka saisivat Irakin kurdialueiden itsenäistymisestä myötätuulta omiin itsenäisyyshankkeisiinsa. Yhdysvallat taas pelkää kurdien itsenäisyyden horjuttavan koko alueen tasapainoa ja haittaavan äärijärjestö Isisin vastaista taistelua.

Jännitteitä on seurannut jo pelkästä äänestyksen järjestämisestä. Turkki on pullistellut muskeleitaan kurdialueen vastaisella rajalla, ja kovaa kieltä on kuultu muistakin naapurimaista.

- Lisäksi etnisten ryhmien väliset jännitteet ovat lisääntyneet. Esimerkiksi Iranin tukemat Irakin shiiaryhmät ovat ilmoittaneet aikovansa vastustaa aseellisesti, jos Kirkuk vedetään kurdialueeseen mukaan. Fyysisiä yhteenottojakin on jo esiintynyt, Alaranta kertoo.

Arbilissa vankka kannatus

Kurdialueen pääkaupungissa Arbilissa äänestys ei ole aiheuttanut epäjärjestystä. Pääkaupunki on Barzanin KDP-puolueen tukialuetta, ja itsenäisyyttä kannatetaan lähes yksimielisesti, kertoo Arbilissa Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijänä työskentelevä Toni Laitinen, joka on parhaillaan Suomessa käymässä.

- Liput tanassa osoittavat mieltään asian puolesta. Osa ihmisistä on maalannut autonsa Kurdistanin väreihin, Laitinen kuvailee.

Laitisen mukaan pääministeri Barzani on käyttänyt itsenäisyysäänestystä oman profiilinsa nostamiseen, mutta samalla herättänyt kansassa kohtuuttomia odotuksia pikaisesta itsenäistymisestä.

- Jos itsenäisyysäänestyksestä ei seuraa itsenäisyysjulistusta, moni pettyy.