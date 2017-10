Irakin hallinto uhkaa vallata Kirkukin kurdeilta

Tuhansia Irakin armeijan sotilaita ja puolisotilaallisia shiiajoukkoja on kokoontunut kalistelemaan sapeleitaan Kirkukin kaupungin ympärille. Irakin keskushallinto on vaatinut kurdeja luovuttamaan kaupungin hallintaansa, mutta kurdien peshmerga-joukot ovat kieltäytyneet vetäytymästä.

Irakin keskushallinto on asettanut peshmergojen vetäytymisen takarajaksi ensi yön. Toistaiseksi laukauksia ei ole Kirkukissa vaihdettu, mutta muualla Pohjois-Irakissa on ollut satunnaisia yhteenottoja. Irakin hallinnon joukot ovat myös vallanneet alueita Kirkukin ulkopuolella.

Irakin presidentti Fuad Masum, joka on itsekin kurdi, on neuvotellut kurdijohdon kanssa tilanteen laukaisemiseksi. Myös Yhdysvallat on pyrkinyt rauhoittelemaan osapuolia.

Irakin keskushallinto menetti Kirkukin vuonna 2014, kun maan armeija pakeni äärijärjestö Isisin joukkoja. Kurdien peshmerga-joukot ottivat kaupungin hallintaansa ja puolustivat sitä menestyksekkäästi Isisiä vastaan.

Kirkuk on kurdienemmistöinen, mutta se ei ole kuulunut kurdien itsehallintoalueeseen. Kaupunki kuitenkin osallistui kurdien itsenäisyysäänestykseen viime kuun lopulla.

Kirkukin alueella on merkittävä osa Irakin öljyvaroista, minkä vuoksi sekä kurdit että Irakin keskushallinto haluavat alueen hallintaansa.