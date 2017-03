Irakin armeija CNN:lle: Mosulissa raunioista nostettu 61 ruumista liittouman iskun jälkeen

Irakin armeijan edustaja sanoo uutiskanava CNN:lle, että Irakissa Yhdysvaltain johtaman liittouman ilmaisku äärijärjestö Isisiä vastaan johti kymmenien siviilien kuolemaan Mosulissa.

CNN:n mukaan Yhdysvaltain armeija ei ole vahvistanut väitettä. Yhdysvaltojen tutkinta asiasta on edelleen kesken. Liittouma aloitti asiasta tutkinnan sen jälkeen, kun ainakin kymmenien siviilien väitettiin kuolleen sen tekemässä ilmaiskussa Mosulissa.

Irakin armeija kertoi sunnuntaina, että iskun raunioista on tähän mennessä nostettu 61 ruumista. On epäselvää, kuinka moni löydetyistä kuolleista on mahdollisesti siviilejä ja kuinka moni mahdollisesti Isisin taistelijoita.

Lauantaina Yhdysvaltain johtama liittouma myönsi, että sen koneet iskivät Irakin turvallisuusjoukkojen pyynnöstä Isisin välineistöön ja taistelijoihin 17. maaliskuuta Mosulissa. Isku tehtiin alueelle, jossa siviilien on väitetty kuolleen ilmaiskussa. Raportit mahdollisista siviilikuolemista tulivat kyseisen ilmaiskun jälkeen.

Isku kohdistettiin Isisin tavarankuljetusautoon, joka sisälsi räjähteitä. Irakin armeija kertoi sunnuntaina, että näyttäisi siltä, ettei ilmaisku osunut suoraan ihmisten koteihin.

Iskun uhrimäärästä liikkeellä epäselviä tietoja

Liittouman tekemästä iskusta ja sen mahdollisesti aiheuttamista siviiliuhreista on liikkunut hämmennystä herättäneitä väitteitä.

Esimerkiksi joidenkin väitteiden mukaan iskussa olisi kuollut jopa 200 ihmistä. Epäselvää on esimerkiksi ollut muun muassa se, onko väitetty uhrimäärä arvioitu yhdestä vai useasta iskusta.

Lauantaina julkaistussa tiedotteessaan liittouma sanoi ottaneensa väitteet siviilien kuolemasta vakavasti ja selvittävänsä iskuun liittyvät tapahtumat ja väitteet.

CNN:n haastatteleman Irakin terrorisminvastaisen yksikön johtaja Muntathar al-Shamari pitää raportteja 200 ihmisen kuolemasta kyseisessä liittouman iskussa liioiteltuna. Al-Shamarin mukaan kuljetusauto räjähti ilmaiskussa. Iskun lähellä tuhoutui yksi tai kaksi taloa, joissa oli perheitä piiloutuneina.

Lisäksi esimerkiksi Ninevehin maakuntaneuvoston puheenjohtaja Bashar al-Kiki kertoi sunnuntaina lähteisiinsä nojautuen CNN:lle, että väitetty kuolleiden määrä olisi yhteisluku useasta eri iskusta. Hän ei antanut asiasta tarkempia yksityiskohtia.

Yhdysvallat on tehnyt ilmaiskuja Irakissa vuoden 2014 elokuusta lähtien Isisiä vastaan. Liittouma on tehnyt iskuja Isisiä vastaan myös Syyriassa.

YK:n arvion mukaan taistelujen riepottelemassa Länsi-Mosulissa on jumissa noin 400 000 siviiliä. Lisäksi yli 180 000 siviiliä on paennut kaupungin länsiosista viimeisten kuukausien aikana.

