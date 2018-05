Indonesian itsemurhaiskut herättävät uutta pelkoa jihadistiryhmien vallasta – miksi maa on altis terrorismille?

Indonesiassa asuu maailman suurin muslimiväestö. Saarivaltiota on kuitenkin viime vuosina varjostanut islamististen militanttiryhmien uudelleennousu.



Asiantuntijat uskovat, että uuden radikaalin sukupolven tavoitteena on perustaa Kaakkois-Aasiaan Isisin kalifaatti.

Maailman suurin muslimiennemistöinen valtio, Indonesia, on monien muiden Kaakkois-Aasian maiden tavoin kärsinyt viime vuosina terrori-iskuista, joiden tekijäksi on ilmoittautunut Islamilainen valtio -äärijärjestö (IS) eli Isis.

Ensimmäinen Isisin nimissä tehty isku tapahtui Indonesiassa tammikuussa 2016, kun maan pääkaupungissa Jakartassa sattui joukko räjähdyksiä ja ammuskeluja. Yleisradiokanava BBC:n mukaan iskussa kuoli neljä siviiliä ja neljä iskun tekijää.

Myöhemmin iskun tekijöiksi ilmoittautui Isis-äärijärjestöstä inspiroitunut Jemaa Ashardu Daulah (JAD) -ryhmä. JAD on Yhdysvaltain ulkoministeriön terroristilistalla, ja sillä arvellaan olevan satoja kannattajia Indonesiassa.

JAD-ryhmän johtajan Aman Abdurrahmanin uskotaankin vaikuttavan edelleen merkittävästi useisiin Indonesian jihadisteihin, vaikka Abdurrahman on ollut maasta karkotettuna ja vangittuna viimeiset 12 vuotta. Tällä hetkellä häntä syytetään seuraajiensa yllyttämisestä terroritekoihin.

Indonesian poliisi uskoo, että JAD olisi ollut myös viime sunnuntaina Surabayassa sattuneiden itsemurhaiskujen takana.

Aikaisemmin poliisipäällikkö Tito Karnavian kertoi, että sunnuntain iskun tehnyt perhe olisi kuulunut niihin 500 ääri-islamilaiseen, jotka olivat palanneet Syyriasta. Myöhemmin Karnavian kuitenkin totesi, ettei tämä pidä paikkaansa. Maanantain iskujen tekijöistä ei ole vielä tietoa.

Viikonvaihteessa sattuneet itsemurhaiskut ovat Indonesian kuolettavimmat pommi-iskut yli vuosikymmeneen. Ne ovatkin herättäneet uutta pelkoa jihadistiryhmien vallasta saarivaltiossa.

– Nämä iskut ovat juuri se pahin painajainen, jota olemme odottaneet siitä saakka, kun Isisiin liittyneet indonesialaiset palasivat Lähi-idästä, totesi Deakinin yliopiston islamilaisen maailmanpolitiikan puhemies Greg Barton uutiskanava CNN:n mukaan.

Miten ja miksi Isis-äärijärjestö oikein vaikuttaa alueella?

Indonesialla on pitkä historia terrorismista, johon on kytkeytynyt erityisesti al-Qaedaan liittyvä Jemaah Islamiyah -ryhmä. Se on ilmoittautunut tekijäksi 11:een vuosina 2000–2010 sattuneeseen terrori-iskuun. Niistä yksi pahimmista tapahtui vuonna 2002 Balilla, kun yli 200 ihmistä kuoli ja satoja loukkaantui pommi-iskussa.

Ääriajattelu ja terrori ovat entisestään lisääntyneet Indonesiassa ja muualla Kaakkois-Aasiassa sen jälkeen, kun Isis iski vuonna 2016 Indonesian pääkaupunkiin Jakartaan.

Sittemmin Isis on huomattavasti lisännyt propagandaansa ja lähettänyt muun muassa videouhkauksia hallituksille ja poliisille. Vuonna 2017 Indonesian puolustusvoimien kenraali Gatot Nurmantyo totesi, että Isis on levinnyt melkein jokaiseen Indonesian maakuntaan.

Asiantuntijat uskovat, että nykyinen radikaalien sukupolvi koostuu yhtäältä uusista jäsenistä, jotka ovat saaneet vaikutteensa internetistä ja jihadisti-sivustoilta. Toisaalta radikaaleihin kuuluu myös vanhojen liikkeiden seuraajia, joilla on löyhät siteet edelliseen radikaalien sukupolveen.

Asiantuntijoiden mukaan vanhojen radikaalien seuraajat eivät kuitenkaan ole pitäneet edeltäjiään tarpeeksi toimeliaina, ja ovat siksi jakautuneet pienempiin ja tehokkaampiin ryhmittymiin, BBC kertoo.

Tällä hetkellä Indonesiassa on noin 30 ryhmittymää, jotka ovat ilmoittaneet olevansa Isisin liittolaisia. Osan heistä uskotaan havittelevan Kaakkois-Aasiaan virallista Isisin kalifaattia.

Lisäksi satojen indonesialaisten uskotaan lähteneen taistelemaan ryhmän mukana Syyriaan ja Irakiin.