Indonesialaista eläintarhaa syytetään karhujen nälkiinnyttämisestä

Eläinaktivistit vaativat Indonesiassa Javan saarella sijaitsevan eläintarhan sulkemista eläinten huonon kohtelun takia. Aktivistien mukaan eläintarhassa olevia malaijinkarhuja ei ruokita tarpeeksi.

Aktivistien viime vuonna kuvaamalla videolla näkyy, kuinka eläintarhassa olevat langanlaihat karhut kerjäävät vierailijoilta ruokaa. Videolla myös näkyy, kuinka yksi karhuista syö omia ulosteitaan.

Videon kuvanneen The Scorpion Wildlife Trade Monitoring Groupin mukaan huoli karhujen oloista heräsi vierailulle eläintarhassa jo viime vuonna, eikä tilanne ole parantunut sittemmin. BBC:n mukaan aktivistit ovat käyneet eläintarhassa ruokkimassa karhuja hedelmillä, jotka ovat osa karhujen ruokavaliota.

Bandungin eläintarhan tiedottaja on kiistänyt, että karhuja olisi kohdeltu kaltoin. Hänen mukaansa eläintarha ruokkii karhut kahdesti päivässä.

- Se tarkoittaa, että johto on tehnyt tehtävänsä, tiedottaja sanoi.

Kyseistä eläintarhaa kritisoitiin myös viime vuonna, kun tarhassa ollut, erittäin uhanalainen sumatrannorsu kuoli.

Useat Indonesian eläintarhoista on huonosti hoidettuja. Huonomaineisin on Javalla Surabayan kaupungissa sijaitseva eläintarha, joka on saanut lempinimen "kuoleman eläintarha". Satoja tarhan eläimiä on kuollut viime vuosien aikana.

