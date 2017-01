Ilpo Haalisto kävelee kohti Capitolia – suomalainen Amerikan-ystävä juhlii Trumpia

Suomalainen Ilpo Haalisto on mukana Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin virkaanastujaisjuhlallisuuksissa. Nousiaislainen Amerikan-ystävä sai kutsun juhlallisuuksiin joulukuussa.



– Staff-passilla ja kutsulla olen päässyt hienoille tapahtumapaikoille. Eilen oli oikeastaan tämän matkani huippuhetki, kun pääsin Lincolnin muistomerkillä järjestetyssä juhlakonsertissa noin 10 metrin päähän Trumpista ja hänen perheestään. Oli upeaa, että hän oli itse mukana konsertissa, Haalisto toteaa.



Haalisto on varma, että Trumpilla on edessään ansiokas kausi Yhdysvaltain 45. presidenttinä.



– Hän on tuonut iloa ja toivoa masentuneille ihmisille. Aiemmat presidentit ovat pitäneet huolta vain öljypohatoista, hän muistaa myös tavallista kansaa. Hän herättää suuria tunteita, häntä rakastetaan mutta myös vihataan.

Näillä passeilla Ilpo Haalisto on päässyt hyville paikoille juhlallisuuksissa. KUVA: Ilpo Haalisto

Haalisto (ps.) seuraa politiikkaa tarkasti; hän on Nousiaisten kunnanvaltuutettu ja ollut ehdolla eduskuntavaaleissa. Hän on yksi yhdeksästä suomalaisesta edustajasta Euroopan alueiden komiteassa. Komitea edustaa EU:n maakuntia, alueita, kuntia ja kaupunkeja.



Kävellen päihittää ruuhkat



Tänään Haalisto on mukana virkaanastujaisjuhlallisuuksissa. Donald Trump vannoo virkavalansa Capitol-kukkulalla kello 12 paikallista aikaa eli kello 19 Suomen aikaa.



– Lähdin ajoissa kävellen matkaan hotellistani Arlingtonista. Matkaa juhlapaikoille on noin kuusi kilometriä.



Tiet ja metrot ovat ruuhkaisia, ja alueella on juhlallisuuksien vuoksi erityisiä liikennejärjestelyjä.



– Yritän kävellen löytää reittejä, joista pääsen läpi kohti Capitolia. Väkeä on varmasti liikkeellä paljon.



Tunnelma Washingtonissa on Haaliston mukaan ollut lämmin ja rauhallinen.



– Jalassani on hyvät kävelykengät ja päässä valkoinen stetson. Sillä varustuksella mennään, ja varalla on myös virkaanastujaisten sadeviitta.



Jatkot New Yorkissa



Kun tilaisuus päättyy, Haalisto ei jää juhlimaan Washingtoniin, vaan jatkaa kiireesti matkaansa New Yorkiin.



– Siellä aion treenata Keskuspuistossa ystäväni kanssa, hän kertoo.



Kotimaahan hän aikoo palata lähipäivinä.



Haaliston kiinnostus ja rakkaus Yhdysvaltoja kohtaan syttyi sukulaissuhteiden kautta. Hän on 30 vuoden aikana vieraillut maassa noin 30 kertaa



– Isäni serkku Tauno Aalto tuli aikoinaan Bostonista vierailemaan isäni luokse Laitilaan. Isäni rakasti Amerikkaa. Isoisän neljä sisarta oli aikoinaan muuttanut Yhdysvaltoihin. Yhteydet ovat olleet tiiviit, hän toteaa.