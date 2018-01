Ikean perustaja Ingvar Kamprad on kuollut

Kiitos hänelle, laadukkaista ja edullisista huonekaluista! Hänellä oli uskomaton elämä, unelma ja sen toteutuminen. Ruotsi on pieni valtio mutta he menestyvät joka saralla.. on vaate, sisustus, auto, lentokone, kaivos, musiikki.. jne teollisuutta maailman huippuluokassa. Me suomalaiset vellomme menneisyydessä, jatkuvaa jauhamista ja katkeruutta lähes sata vuotta sitten käydyistä sodista pessimisteinä. Miettikää miten paljon ruotsalaisilla olisi haikailemista vaan he eivät murehdi menneitä, ovat kautta historian uskaliaasti kulkeneet kohti tulevaa. Ruotsi on aina ollut moderni edelläkävijä, kunpa olisimme yhä osa Ruotsia.Tämä asia on tullut esille pressavaalien tenteissä kerran jos toisenkin ! Toki histoeiaa pittä kunnioitaa ja otaa opiksi!

Tämä on tätä Suomalaisuutta , josta se itsetunto etsitään.Edellä mainnittu lainnattu is kommentti palstalta kohtaan ,yhtä osa Ruotsia, myöden oli niin osuvasti kommentoitu !